Finale Emilia, Lega: “Da sempre vicini al sindaco Palazzi”

FINALE EMILIA – Le parole sono di Davide Romani, referente provinciale della Lega Salvini Premier: “Grazie per la scuola di politica di Forza Italia (2,37% alle ultime regionali), ma la Lega (44,46%) non ne ha bisogno”.

Ringrazio i vertici di Forza Italia per il loro contributo su Finale Emilia, pur considerando francamente sui generis la forma. Sarebbero bastati una telefonata e un incontro, visto che esiste anche un rapporto amichevole con il coordinatore Piergiulio Giacobazzi, e che facilmente Platis e Aimi avrebbero potuto recuperare il contatto, se l’intento fosse stato davvero quello di collaborare. Sarebbero stati certamente più costruttivi di una lettera aperta, che ha purtroppo il sapore più di una strumentalizzazione politica che di una oggettiva analisi, rispetto alla quale, peraltro, sto ricevendo messaggi di forzisti che prendono le distanze.

Colgo tuttavia l’occasione per accettare l’invito a sederci intorno a quel tavolo che non credevo avessimo mai abbandonato (o almeno noi non l’abbiamo fatto) in quanto pur sempre alleati. Tanto che, nonostante i numeri, Forza Italia ha avuto una rappresentanza, non elettiva ma esterna, in Giunta: proprio quell’assessore Paganelli che se n’è andata sbattendo la porta, dopo aver occupato un ruolo che sarebbe stato in quota Lega, senza tuttavia aver centrato alcun obiettivo di rilievo. Proprio quell’assessore Paganelli che ha espresso dubbi sull’operato amministrativo di un responsabile di servizio tecnico dopo averlo individuato e assunto, cambiando poi evidentemente idea.

Specifico comunque che il partito non ha mai lasciato da solo il sindaco Sandro Palazzi, né a livello comunale, con il gruppo guidato da Agnese Zaghi, né a livello provinciale, tanto che io stesso, anche prima della nomina di giugno a referente, ho sempre collaborato con il primo cittadino di cui ho piena fiducia. Non prendiamo lezioni da chi non ha saputo guadagnare un solo seggio ‘modenese’ in Regione e in molti comuni della provincia.

In quanto ‘dirigenti seri e preparati’ gli amici di Forza Italia dovrebbero conoscere i meccanismi dell’amministrazione e la necessità di governare un territorio attraverso una squadra unita e coesa. Ragione per cui è il caso di mettere da parte i personalismi e le velleità elettorali, per continuare a lavorare con il massimo impegno per Finale e i finalesi.