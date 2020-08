Giovane annaspa e scompare tra le onde, annegato a Lido degli Estensi

LIDO DEGLI ESTENSI – Giovedì 20 agosto, un uomo non ancora identificato ha perso la vita nel tratto di mare tra i bagno Oro, Italia e Playa Loca a Lido degli Estensi. Attorno alle 16.30, i bagnini della cooperativa Alto Adriatiko lo hanno notato annaspare in mezzo al mare, chiedendo soccorsi. Gli operatori del salvataggio hanno avviato subito le ricerche, e poco più tardi, a dar loro manforte, sono intervenuti anche gli uomini della Capitaneria di Porto insieme ai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna e ai pompieri del presidio acquatico di Comacchio con le moto d’acqua.

I soccorritori hanno ricevuto il supporto di un elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato a lungo la zona. Vigili del fuoco e capitaneria di porto, con il supporto dei bagnini di salvataggio, hanno perlustrato il tratto di mare, e intorno alle 20, il corpo dell’uomo è stato avvistato a circa cinquanta metri dalla battigia.

I soccorritori lo hanno raggiunto e trasportato a riva, all’altezza del bagno Maremoto. Sul posto è intervenuta un’automedica, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Attualmente sono ancora in corso le indagini per stabilire l’identità del deceduto; al momento, non sono stati trovati suoi effetti personali e non è stata formulata alcuna denuncia di scomparsa. L’appello della Capitaneria di Porto a eventuali testimoni, conoscenti e famigliari dell’uomo è quella di farsi avanti, contattando il numero 0533-327141 dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Garibaldi.

