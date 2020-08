L’edizione 2020 del Memorial Nardino Previdi rinviato al 2021 causa Covid-19

A causa dell’emergenza sanitaria che ha afflitto tutto il Paese, la famiglia Previdi unitamente al comitato organizzatore, con estremo rammarico e dispiacere, ha deciso di rinviare la manifestazione al 2021.

Questa decisione è stata presa perché, in questo momento di assoluta incertezza, infatti non c’è chiarezza nelle norme previste per l’utilizzo degli impianti sportivi durante gli eventi; inoltre vi è assoluta mancanza di regolamenti per quel che concerne la presenza del pubblico sugli spalti durante tutta la manifestazione.

Il comitato organizzatore ritiene, quindi, che non sussistano le condizioni idonee per garantire la totale sicurezza alle squadre ed il conseguente regolare svolgimento della competizione.

«La realizzazione del torneo – dice Tommaso Pagani, nipote di Nardino e membro del comitato organizzatore – ad oggi potrebbe creare condizioni di promiscuità, tale da mettere addirittura in pericolo la salute degli atleti partecipanti, tra l’altro questi arriverebbero senza una adeguata preparazione atletica a causa del periodo di totale inattività. Siamo certi che comprenderete le ragioni che ci hanno portato a questo sofferta decisione».

La macchina organizzativa del Memorial è già in moto per lavorare al meglio in vista dell’edizione 2021.

