Mirandola, tutti gli appuntamenti dal 22 agosto al 6 settembre

MIRANDOLA – Sabato 22 agosto 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G: Parco. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Piccole storie per piccole orecchie. Letture a cura dei Volontari Nati per Leggere della Biblioteca E. Garin. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783. (vedi allegato)

Lunedì 24 agosto 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: Accademia dei Fluttuanti: Rock progressive covers. Ingresso gratuito.

Martedì 25 agosto 2020 ore 21.00: San Martino Spino: Piazza Airone: SERATA FAI DEL CUORE – PORTOVECCHIO.

Martedì 25 agosto 2020 ore 21.00: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: musica: ROBERTO MORSELLI orchestra. Ingresso gratuito. (vedi allegato)

Mercoledì 26 agosto 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INCONTRI: Mirandola, galleria a cielo aperto. Incontro con critici d’arte e artisti al fine di illustrare il progetto artistico del centro storico di Mirandola. Ingresso gratuito

Giovedì 27 agosto 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare. Patagonia – Brasile, Pantanal – Cascate di Iguazu. Fornaciari Denis. Ingresso gratuito.

Venerdì 28 agosto 2020 ore 20.00: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: Serata del fritto (gnocco, tigelle, frittelle).

Venerdì 28 agosto 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: Ensemble Augusta: fantasy e dintorni. Associazione Culturale “Amici della Musica”. Ingresso gratuito.

Sabato 29 agosto 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Letture a cura dell’Ass. Fata Morgana. Per genitori e bambini da 6 a 11 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783. (vedi allegato)

Sabato 29 agosto 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 18.00: Recita del rosario; – ore 18.30: Santa Messa prefestiva con la liturgia dell’Unzione degli infermi per le persone ammalate; – ore 20.00: Serata della griglia.

Domenica 30 agosto 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 09.00: Santa Messa; – ore 10.45: Santa Messa; -ore 20.00: Sera Stand Gastronomico.

Lunedì 31 agosto 2020 dalle 21.00 alle 23.30: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: BUSKERS MIRANDOLA 2020: esibizioni degli artisti: giocolieri, musicisti, saltimbanchi, ballerini. Organizzato da: L’Accento di Cento (Fe) in collaborazione con il Comune di Mirandola.

Giovedì 03 settembre 2020: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: A SCUOLA IN NATURA: riflessioni e idee per una scuola “fuori”. Incontro per gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia iscritti alla formazione del progetto “A scuola in natura”. (vedi allegato)

Venerdì 04 settembre 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 17.30: Adorazione comunitaria. Recita del Rosario. Saranno presenti i sacerdoti per le confessioni: -ore 18.30 – Santa Messa per tutti i defunti presieduta dai preti provenienti dalla Parrocchia; -ore 20.00: Serata a tema (fritto).

Sabato 05 settembre 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Giochi e scoperte per sentirsi bene nella natura che sta in città, laboratorio per ragazzi da 6 a 11 anni e relativi genitori. A cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità “La Raganella” dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Per genitori e bambini da 6 a 11 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783. (vedi allegato)

Sabato 05 settembre 2020: Mirandola: Piazza Costituente: VOLONTARI A COLORI – FESTA DEL VOLONTARIATO 2020 – XXII EDIZIONE: – dalle ore 17.00 alle ore 23.00: Meeting delle bande giovanili dell’Emilia-Romagna; – Ore 19.00: Apertura stand gastronomici gestiti da AMO (gnocco fritto) e Società Agricola Melotti (risotto). (vedi allegato)

Sabato 05 settembre 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 18.00: Recita del Rosario a Confine; – ore 18.30: Santa Messa prefestiva a Confine; – ore 20.00: Serata palio del pettine.

Domenica 06 settembre 2020: Mirandola: Piazza Costituente: VOLONTARI A COLORI – FESTA DEL VOLONTARIATO 2020 – XXII EDIZIONE:

– dalle ore 08,30 alle ore 12.00: IV raduno di auto storiche “Città di Mirandola” a cura dell’associazione Moto Club Speedy: esposizione e premiazioni auto fino alle ore 12.00 (vedi allegato dedicato);

– ore 09.00: presso il Duomo Piazza Conciliazione Santa Messa del volontariato celebrata dal parroco don Fabio Barbieri con accompagnamento canoro del Gruppo Agesci (SCOUT) di Mirandola;

– ore 10.00 Inaugurazione della Festa con la presenza di autorità civili e religiose;

– ore 10.30 Consegna della raccolta fondi a favore dei terremotati dell’Albania;

– ore 10.30 Visita della Città alla luce delle nuove scoperte archeologiche a cura della La Nostra Mirandola (vedi allegato dedicato);

– dalle ore 10.00 alle ore 19.00 Presenza dei volontari nei gazebo per illustrare al pubblico le attività dell’associazione;

– ore 12,30 Pranzo del volontariato presso gli stand AMO e Risotteria Melotti;

– dalle ore 15,30 alle ore 18,30 Giochi e divertimenti allestiti da Ludobus RidoRidò per i bambini

– ore 16.00 -19.00 Esibizione delle scuole di danza e ballo di Mirandola: Khorovodarte, Les-Arts, Onda latina, Artedanza

– ore 19.00 Aperitivo analcolico a cura del Circolo Aquaragia, AVA e AVIS e chiusura della FESTA. (vedi allegato)

Domenica 06 settembre 2020: Mortizzuolo: sagra parrocchiale – MADONNA DEL ROSARIO: – ore 09.00: Santa Messa; – ore 11.15 – Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo Erio Castellucci; – ore 12.30: Pranzo comunitario; – ore 18.00: Vespri solenni a seguire Processione con la Statua della Madonna nella presenza del Vicario Generale Mons. Ermenegildo Manicardi; – ore 20.00 – Sera Stand Gastronomico.

Domenica 06 settembre 2020 ore 16.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: andar per valle – le biciclettate del Barchessone: BIRDWATCHING – bicicletta, binocolo e macchina fotografica! Si parte alla scoperta degli uccelli delle valli, a A cura di Antonio Gelati della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”. (vedi allegato)

MOSTRE IN CORSO: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”: mostra: ”IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI” – mostra per raccontare ai bambini la vita di 10 specie animali che potremmo aiutare camminando di più e guidando di meno, a cura del CEAS “La Raganella”. Mostra aperta dal 22 agosto al 06 settembre 2020. Il Barchessone sarà aperto i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 19.30. (vedi allegato)

