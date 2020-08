Mobilità estiva 2020, ANAS: traffico intenso ma scorrevole nel fine settimana di Ferragosto

Si è concluso il fine settimana di Ferragosto, che ha confermato le previsioni da bollino giallo per la giornata di sabato e la mattina di domenica. Bollino rosso nel pomeriggio di domenica, con traffico intenso ma generalmente scorrevole sui 30 mila km di rete stradale e autostradale in gestione Anas (Gruppo FS Italiane).

I flussi veicolari consistenti del fine settimana sono cominciati venerdì 14, alla vigilia di Ferragosto, con traffico in aumento in particolare in Veneto, lungo la statale 51 “di Alemagna” e al valico di Fernetti in direzione Slovenia, sul raccordo autostradale 14 “A/4-Trieste-Diramazione per Fernetti”. Flussi consistenti anche nella mattina di sabato in direzione delle principali località balneari e turistiche della penisola lungo le dorsali adriatica, jonica e tirrenica. Sempre relativamente alla giornata di sabato, si è registrato traffico intenso sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” e in Puglia, lungo la statale 613 “Brindisi-Lecce” e la statale 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”. Nella mattina di sabato segnalato anche qualche rallentamento nell’entroterra ligure e in Lombardia lungo le statali 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, la statale 45 bis “Gardesana Occidentale” e la statale 340 “Regina”, con graduale diminuzione del traffico a partire da fine mattina. Flussi in aumento nel pomeriggio – ma senza particolari disagi – sulle statali calabresi 107 “Silana – Crotonese” e 280 “dei Due Mari”.

Domenica 16 agosto circolazione generalmente scorrevole, con flussi in progressivo aumento a partire da fine mattina e nel corso del pomeriggio per il primo rientro consistente dalle zone di villeggiatura alle grandi aree urbane. Nelle ore centrali della giornata traffico intenso in particolare in Campania, sulla statale 145 Var “Galleria S. Maria di Pozzano” dove si sono registrati rallentamenti e in Piemonte, lungo la statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja” in corrispondenza del valico internazionale del tunnel di Tenda. Traffico localmente intenso anche in Basilicata sulla statale 585 “Fondo Valle del Noce”, in Puglia sulla statale 101 “Salentina di Gallipoli” e in Veneto sulla statale 51 “di Alemagna”. Per quanto riguarda le direttrici autostradali traffico intenso si registra sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” tra gli svincoli di Pontecagnano e Fisciano in direzione nord.

Nel corso del pomeriggio/sera, intensificazione dei flussi per i rientri dal weekend: al fine di agevolare gli spostamenti, il divieto di transito dei mezzi pesanti è rimasto in vigore fino alle ore 22.00 di domenica sera.

Per il prossimo fine settimana è previsto bollino rosso durante le intere giornate di sabato e domenica che sarà interessata dai rientri di controesodo. Il transito dei mezzi pesanti sarà vietato sabato 22 dalle 8:00 alle 16:00 e domenica 23 agosto dalle 7:00 alle 22:00.

Con l’obiettivo di offrire un viaggio sicuro, confortevole e informato, Anas ha assicurato anche in questo fine settimana il monitoraggio h24 della rete attraverso le sale operative, per un totale di 200 operatori impegnati tra la Sala Situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, il dispiegamento dei cantonieri e l’impiego di molteplici canali di diffusione delle notizie sul traffico attraverso social media, bollettini radio, CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Numero verde 800.841.148 del Servizio Clienti. Il piano per la viabilità estiva 2020, inoltre, ha previsto la rimozione, ove possibile, dei cantieri che possono avere impatto sulla viabilità.

Anas invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/piani-interventi), raccomanda la massima prudenza alla guida e ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

