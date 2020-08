Nella Bassa i nidi riaprono il 9 settembre, si lavora per le ripartenze

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord, a partire dal mese di luglio, sta lavorando per la riorganizzazione e la ripartenza dei servizi educativi 0-3 e di frequenza scolastica, per garantire il buon funzionamento del tempo scuola e per accogliere le esigenze delle famiglie.

Per i nidi d’infanzia nei comuni di Camposanto, Concordia, Medolla, Mirandola e San Prospero la riapertura è fissata il 09 settembre 2020, mentre per i servizi di San Felice sul Panaro partiranno lunedì 14 settembre.

L’anno educativo inizierà regolarmente con servizio di pre-ingresso. Le indicazioni circa la riapertura dei servizi educativi per l’anno scolastico 2020-2021 danno corpo e mantengono molti aspetti identitari dei nidi d’infanzia che abbiamo conosciuto negli anni precedenti. Le indicazioni normative permettono di creare gruppi/sezioni di bambini simili a quelle degli scorsi anni, con l’obbligo di rispettare la stabilità dei gruppi ed evitare le attività di intersezione degli stessi.

Per i bambini che già frequentavano nell’anno educativo 2019/2020 i primi tre giorni la frequenza sarà part time per permettere loro un nuovo ambientamento dopo il lockdown. In ogni Comune è stato fissato un incontro informativo/formativo con le famiglie sia dei bambini che hanno già frequentato nell’a.s.2019/2020, sia dei bambini “nuovi” in vista dell’apertura dei servizi.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017