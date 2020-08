Nubifragi e sistema fognario, Greco: “Complesso, al vaglio possibili interventi”

MIRANDOLA – Il sindaco Alberto Greco ha commentato dalla sua pagina Facebook i danni che il nubifragio ha provocato su Mirandola nella serata di domenica 23 agosto. Riportiamo la nota in forma integrale:

Anche oggi su Mirandola, così come in molte altre zone del Nord Italia, si è abbattuto un forte temporale e sono numerose le segnalazioni di problemi legati ad allagamenti sia nel capoluogo che nel resto del territorio comunale.

Da ore stanno intervenendo i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ringrazio per la professionalità che dimostrano anche nelle condizioni piu avverse.

Siamo consapevoli che, in particolare in alcune zone, ad ogni temporale con forte portata di precipitazioni – come sono stati quelli degli ultimi due mesi – i disagi legati al deflusso delle acque meteoriche e la tenuta della rete fognaria siano significativi.

La questione è complessa, perché in alcuni casi dipende da cause strutturali datate, che in passato raramente si confrontavano con fenomeni così ravvicinati e violenti.

Tengo a informare tutti i cittadini che la questione è nota agli uffici e all’Amministrazione e che, sebbene il problema sia complesso (riguarda la portata di alcuni canali e della rete fognaria) sono al vaglio possibili interventi per comprendere l’effettiva combinazione di cause, al fine di migliorare la situazione.