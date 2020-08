San Possidonio, tremila euro da assegnare in voucher per lo sport

SAN POSSIDONIO – Dalla Regione in arrivo 22 mila voucher da 150, 200 o 250 euro alle famiglie per l’iscrizione dei figli a corsi, attività sportive e campionati: la Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini ha deciso la ripartizione dei 3,3 milioni di euro che ha stanziato ai Comuni che hanno manifestato il loro interesse alla misura di sostegno. Per il Comune di San Possidonio la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo stanziamento di 3.000 Euro da assegnare in Voucher per lo Sport.

“Una misura straordinaria per sostenere lo sport, le famiglie, le associazioni e le società sportive dilettantistiche dell’Emilia-Romagna” ha affermato il presidente Stefano Bonaccini. “In poche settimane assegniamo i fondi ai Comuni, rispondendo in maniera rapida a un’esigenza vera e diffusa. Le associazioni e società sportive dilettantistiche, che coinvolgono nelle loro attività tanti volontari e che offrono a bambini e ragazzi spazi di socialità importanti, traggono proprio dalle quote per l’iscrizione a corsi a campionati la maggior parte delle risorse per il proprio sostentamento. Vogliamo continuare a promuovere il fare sport nella nostra regione e l’attività motoria, soprattutto per i più giovani”.

