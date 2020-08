Si schiudono le uova dei rettili, cosa fare e cosa no

Il Centro Fauna Selvatica Il PETTIROSSO attraverso la sua pagina ufficiale ha dato qualche indicazione su cosa fare e cosa non fare se si incontrano i rettili, le cui uova si stanno schiudendo:

Il momento è quello giusto, lo capiamo dalle numerosissime chiamate vostre ai nostri numeri, o dalle foto che arriva ai nostri numeri di whatsApp per segnalarci numerosi piccoli esemplari che se ne vanno a zonzo per giardini, marciapiedi o garage.

Si sono schiuse le uova e non quelle della gallina, ma quella dei tanti rettili che abbiamo in campagna o montagna.

Tranquilli le vipere sono praticamente estinte purtroppo perché anch’esse utilissime, sono piccoli biacchi, colubri o natrici di varie specie e sotto specie, come quello nella nostra foto è un comune giovane biacco (grazie al contributo degli esperti erpetologi).

Utilissimi contro cavallette topi quando saranno più grandi pertanto rispettiamoli sono innocui e protetti dalla Direttiva Habitat.

Per info contattare i nostri numeri 3398183676 – 3393535192