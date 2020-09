3 casi di Sars -Covid-2 in 3 Istituti Scolastici in provincia di Ferrara

Giovedì 24 settembre, sono stati notificati al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara 3 casi di positività a Sars-CoV-2 riconducibili a 2 studenti ( 1 asintomatico e 1 sintomatico), frequentanti Istituti di Istruzione Superiore e 1 insegnante ( sintomatico) di scuola secondaria di primo grado.

Il primo caso, è uno studente che frequenta l’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Ferrara, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 22 settembre.

Il secondo caso, uno studente che frequenta il Polo Scolastico di Codigoro, l’ultimo giorno di scuola è stato lo scorso 22 settembre.

Il terzo caso è un insegnante della scuola secondaria di primo primo grado di Vigarano Mainarda, l’ultimo giorno nella scuola è stato lo scorso 18 settembre.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica, in collaborazione con i Dirigenti scolastici ed i referenti Covid dei tre Istituti coinvolti, si è subito attivato per la presa in carico dei soggetti positivi e dei rispettivi contatti stretti (compagni di classe e personale docente).

Attualmente sono 267 i soggetti coinvolti, tra studenti e docenti,

– 197 alla scuola di Vigarano Mainarda. I tamponi sono in programma per sabato 26 settembre.

– 30 all’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Ferrara. I tamponi programmati per sabato 26 e domenica 27 settembre.

– 40 al Polo Scolastico di Codigoro ( Geometri). I tamponi programmati per domenica 27 settembre.

