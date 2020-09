Bomporto, completati nuovi lavori di asfaltatura di via Ravarino-Carpi

BOMPORTO – Il sindaco Angelo Giovannini ha commentato i nuovi lavori di asfaltatura portati a termine in quel di Bomporto in via Ravarino-Carpi:

Non è possibile fare tutto e subito, soprattutto per un ente pubblico imprigionato e frenato dagli obblighi di Legge e da procedure ancora più vincolanti e opprimenti di quelle che tutti sperimentiamo come cittadini… ma l’importante è fare, andare avanti, mettere qualche tassello nuovo ogni giorno.

Ecco via Ravarino-Carpi nel tratto d’ingresso che porta al centro di Bomporto appena riasfaltata… come in queste ore verranno asfaltati tratti di via Carrate e di via Prati livelli.

Altre seguiranno prima dell’inverno, un po’ alla volta, con gli strumenti che abbiamo, coi tempi che servono… ma sempre per migliorare un po’.