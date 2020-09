Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena, da lunedì 28 settembre via all’attività del Punto prelievi

Dopo l’avvio dei primi servizi e l’inaugurazione ufficiale, si aggiunge un ulteriore e importante tassello alla Casa della Salute “G.P. Vecchi” di Modena: da domani, lunedì 28 settembre, infatti avrà inizio l’attività del nuovo Punto prelievi, che va così a completare la rete dei Punti prelievi presenti in città.

Collocato al piano terra della nuova struttura, erogherà circa 80 prestazioni al giorno da lunedì a sabato, per un totale di quasi 500 prelievi a settimana. Due gli ambulatori dedicati, a cui si aggiunge una postazione per l’accettazione degli utenti.

Per accedere è necessaria la prenotazione, in tutti i casi (prelievi, esami urgenti, consegna campioni biologici) ad eccezione della consegna della provetta con il campione di feci per lo screening del colon-retto.

Il Punto prelievi si aggiunge dunque a una lunga lista di servizi già attivi nella nuova struttura di via Montalcini 200, che comprende la Neuropsichiatria Infantile, il Centro di Terapia Familiare, il Servizio Diabetologico, il Consultorio Familiare, il Punto unico di prenotazione e assistenza di base (accesso esclusivamente su appuntamento per le pratiche di assistenza di base) e gli Ambulatori Infermieristici (di presa in carico della cronicità, per medicazioni, terapia iniettoria, distribuzione presidi, ecc.)

