Cgil Modena, supplenze docenti: “Il punto sulle nomine dalle graduatorie provinciali”

Nota di FLC CGIL MODENA sulla questione dei docenti precari delle scuole modenesi:

Sarà ancora un giorno di attesa e trepidazione per migliaia di docenti precari delle scuole modenesi.

L’Ufficio Scolastico Provinciale – pressato negli ultimi giorni dalle giuste rimostranze dei precari preoccupati per il proprio futuro – ha ieri convenuto con le organizzazioni sindacali una maggiore trasparenza e chiarezza nel prosieguo delle operazioni.

Per ora sono state effettuate 700 nomine tra infanzia, primaria e sostegno, oggi ad essere coinvolte saranno le classi di concorso delle medie e delle superiori (i dati per le classi di concorso di medie e superiori saranno dunque noti in serata, ndr).

Noi come FLC CGIL non ci accontentiamo delle rassicurazioni ma, come sempre, monitoriamo e comunichiamo minuto per minuto la situazione; accanto a questa necessaria operazione, forniamo dati che offrano in tempo reale il quadro della situazione.

A tale proposito, alleghiamo la situazione delle nomine e dei posti rimasti dopo le operazioni dei primi due giorni.

Ricordiamo che i posti comuni residui saranno nuovamente assegnati attraverso le nomine provinciali (GAE/GPS) con una nuova convocazione.

Anche i posti di sostegno non assegnati alle specifiche graduatorie (oltre 1.000) saranno assegnati a livello provinciale utilizzando le graduatorie di posto comune: questa convocazione sarà effettuata appena terminate le nomine su posto comune.

Scuola dell’infanzia posto comune:

Terminati i convocati (fino al posto 150 delle GAE + eventuali riservisti)

Posti rimasti o sopravvenuti: 1 al 31/08 e 9 spezzoni

Scuola dell’infanzia sostegno:

Esaurite GPS sostegno prima e seconda fascia

Posti rimasti o sopravvenuti: 3 al 31/08, 29 al 30/06 e 40 spezzoni

Scuola primaria posto comune:

Terminati i convocati (fino al posto 600 delle GPS prima fascia + eventuali riservisti)

Posti rimasti o sopravvenuti: 21 spezzoni

Scuola primaria sostegno:

Esaurite GPS sostegno prima e seconda fascia

Posti rimasti o sopravvenuti: 64 al 31/08, 368 al 30/06 e 35 spezzoni

Scuola secondaria di primo grado sostegno:

Esaurite GPS sostegno prima e seconda fascia

Posti rimasti o sopravvenuti: 70 al 31/08, 160 al 30/06 e 29 spezzoni

Scuola secondaria di secondo grado sostegno:

Esaurite GPS sostegno prima e seconda fascia

Posti rimasti o sopravvenuti: 44 al 31/08, 221 al 30/06 e 20 spezzoni