Commissione Covid, la prevenzione al centro dell’incontro

I dati sulla diffusione del Coronavirus e le attività per contrastare e prevenire i contagi sono i temi al centro della seduta di mercoledì 23 settembre della Commissione consiliare speciale “Per ripartire dopo il Covid”, in programma alle 18 nella Sala consiliare del Municipio di Modena e in teleconferenza.

Si tratta della ripresa, dopo la pausa estiva, delle attività della commissione che, presieduta da Paola Aime, ha lo scopo di sostenere l’azione dell’amministrazione nell’affrontare la crisi sanitaria, economica e sociale legata all’emergenza sanitaria e alla necessità di contenere la diffusione del virus. I primi tre incontri di approfondimento, organizzati in luglio, erano stati dedicati alle ricadute del virus sulla sanità locale, sull’economia e sulla scuola.

Durante la seduta interverranno due relatori. Il responsabile del servizio di Epidemiologia e comunicazione del rischio dell’Ausl di Modena, Giuliano Carrozzi, parlerà di “Epidemiologia del Sars-Cov2 a Modena”; mentre il medico Lillo Cerami, dirigente dell’ospedale di Scandiano di Reggio Emilia, si occuperà di “Covid, nutraceutica e immunità”.

I due relatori potranno rispondere alle domande dei consiglieri comunali; all’incontro sono stati invitati anche i consiglieri dei Quartieri, con l’obiettivo di condividerne i contenuti.

La seduta successiva della Commissione è stata programmata per mercoledì 14 ottobre e avrà come tema le conseguenze dell’emergenza sanitaria sull’ambiente, un argomento che sarà approfondito da Luciana Sinisi, dirigente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

I cittadini possono contattare l’organismo via e-mail, inviando segnalazioni e richieste di informazioni, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica appositamente attivato: commissionecovid@comune. modena.it.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017