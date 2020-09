Concordia, investì anziano e fuggì, gli tolsero la patente ma lui si è rimesso subito alla guida

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Quasi ammazzò un anziano e fuggì, gli tolsero la patente ma lui si è rimesso subito alla guida. E’ senza rispetto per le istituzioni e con sprezzo del pericolo il 40enne magrebino, K.A. le iniziali, che martedì scorso ha travolto un anziano di 80 anni che girava in bicicletta a Concordia e lo ha lasciato gravemente ferito sul selciato del centro storico.

L’80enne – che ora è fuori pericolo – era finito in prognosi riservata a Baggiovara per trauma cranico commotivo e lesioni varie, e la Polizia Locale del distretto di San Possidonio ha fatto di tutto per individuare il pirata della strada.

In poche ore, grazie alle telecamere, lo ha incastrato. Il 40enne è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e fuga. In più, gli è stata ritirata la patente di guida.

Ma neanche 24 ore dopo il 40enne si è rimesso alla guida di un’auto, la stessa Ford Fiesta Active con cui aveva investito l’anziano. Gli agenti della Locale hanno individuato la macchina in un parcheggio di Mirandola. Appena l’uomo è tornato all’auto, è stato fermato La Ford è stata riportata a Concordia, con un fermo di tre mesi. Se l’uomo compirà ulteriori violazioni del codice della strada, il mezzo verrà sequestrato. In attesa del processo per omissione di soccorso e fuga.

