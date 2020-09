Confesercenti Modena vota per il rinnovo dell’ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio

Fino al 7 ottobre gli agenti di commercio modenesi, cosi come gli operatori a livello nazionale, sono chiamati a eleggere i componenti dell’Assemblea Elettiva Enasarco. Si tratta di un appuntamento importante per la categoria, per dare un nuovo impulso all’Ente pensionistico degli agenti di commercio.

Saranno 60 i delegati che rimarranno in carica per i prossimi quattro anni. Delegati che, poi, si occuperanno di eleggere i quindici Consiglieri di Amministrazione che gestiranno l’Ente previdenziale degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari.

“La Lista Unitaria “Fare Presto” – afferma Mario Calanca, neo eletto Presidente FIARC – Federazione Italiana Agenti e Rappresentanti di Commercio – Confesercenti Modena – sostenuta da Anasf, Federagenti e Fiarc (lato Agenti e consulenti) e Confesercenti (lato case mandanti) si candida come autentica novità per governare Enasarco e per rilanciarlo. Questa Lista mette per la prima volta insieme le diverse anime della nostra professione, con una visione unitaria e un obiettivo comune: mettere gli iscritti al primo posto e dare loro garanzie durature. Queste associazioni si sono contraddistinte negli anni per una seria e ferma opposizione all’attuale maggioranza di governo dell’Ente“, continua Calanca.

Purtroppo l’ente Enasarco è conosciuto spesso per scandali e inefficienze e l’attuale gestione si è rivelata inadeguata: da qui la necessità di voltare pagina. Il Covid ha colpito duramente anche le attività degli agenti di commercio, che hanno visto ridursi provvigioni e ordini, in particolare in alcuni settori, come il turismo e l’abbigliamento. Nel primo caso il giro di affari è calato mediamente di oltre il 70%, con punte che arrivano anche all’80-90% sulle mete a lungo raggio.

“Cosa ha fatto Enasarco, che ha anche compiti di assistenza, per la nostra categoria messa in ginocchio dall’emergenza sanitaria? – prosegue Calanca – Praticamente nulla. Sono stati dati 1.000 euro a qualche migliaio di agenti su una platea di oltre 200mila operatori. E, ora, in un regime di incertezza qualche centinaio di euro di anticipo del FIRR, ovvero il nostro TFR… Inoltre il Covid è stato preso come pretesto per rimandare continuamente le elezioni, che dovevano svolgersi in aprile. Possiamo tranquillamente affermare che l’attuale gestione si è rivelata drammaticamente inadeguata, dunque è assolutamente necessaria una svolta“, conclude Calanca.

Occorre poi superare l’annosa dicotomia tra pensione Enasarco e pensione Inps e permettere agli agenti che raggiungono l’età pensionabile Inps di potere richiedere anche il diritto a ricevere l’assegno Enasarco, superando in questo modo il limite obbligatorio dei versamenti per vent’anni.

Si può votare esclusivamente tramite internet su PC, tablet o smartphone, fino a mercoledì 7 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 18,00 sabato e domenica dalle ore 9,00 alle 20,00.

