Finale Emilia, la commemorazione per Salvo d’Acquisto fatta senza le associazioni

A Finale Emilia la commemorazione per Salvo d’Acquisto è stata fatta senza le associazioni, con una breve cerimonia nell’anno in cui ricorrono il centenario della nascita e il 77° anniversario del suo sacrificio.

Erano presenti solo epsonenti del Comune, il sindaco Sandro Palazzi, e il presidente del Consiglio Paolo Saletti, con il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri Luca Cappello. La cerimonia si è svolta presso il cippo dedicato all’eroico Carabiniere che durante la Seconda Guerra Mondiale si sacrificò per salvare 20 cittadini dai rastrellamenti nazisti.

Osservano dall’Anpi, associzione partigiani di Finale Emilia: “Non erano presenti per la prima volta alcuna Associazione: da quelle del Volontariato del territorio a quelle combattentistiche, alle autorità civili e militari.

L’Anpi di Finale Emilia, la quale per prima ha dato vita a questa commemorazione anni orsono, non è stata neppure interpellata.

Riteniamo deplorevole questa decisione presa unilateralmente, non solo nei confronti dell’Anpi, ma anche nei confronti delle Associazioni e autorità testé nominate e della cittadinanza intera, a cui non é stato rivolto nessun invito a partecipare“.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017