Finale Emilia, Ratti: “Sulla sanificazione strade, nessuna risposta soddisfacente dal sindaco Palazzi”

Nota stampa di Andrea Ratti, consigliere comunale del Partito Democratico, sulla sanificazione strade a Finale Emilia:

– Siamo nella metà del mese di marzo 2020, nel bel mezzo del lockdown i nove sindaci della bassa modenese studiano insieme le azioni per contenere la diffusione dell’epidemia mondiale di Coronavirus. Tra le azioni da mettere in campo c’è anche quella di valutare l’utilità o meno della sanificazione delle strade tramite sodio ipoclorito (candeggina) da usare in larga scala su tutte le strade della bassa modenese. Viene richiesta un opinione all’autorità di riferimento sulla salute pubblica del nostro territorio, l’ASL.

– L’ASL risponde con un documento protocollato UCMAN del 28 marzo 2020, nel quale si dice: “ in merito all’utilità di sanificare con prodotti disinfettanti strade, piazze e luoghi aperti in genere, al momento non sussiste alcuna indicazione igienico-sanitaria a che ciò venga messo in atto, in quanto le superfici calpestabili non sono implicate nella trasmissione del virus”, ma soprattutto che si sottolinea che “ interventi su larga scala con atomizzatori per lavare…potrebbero essere associati ad un aumento di sostanze pericolose nell’ambiente con conseguente esposizione della popolazione,” e si aggiunge che ” il sodio ipoclorito, a contatto con i materiali organici presenti sul pavimento stradale, potrebbe dare origine a sottoprodotti estremamente pericolosi quali clorammine e trialometani e altre sostanze cancerogene”.

– In seguito a tale risposta tutti i nove sindaci UCMAN decidono di non procedere con la sanificazione strade.

– in data 2 aprile 2020, il sindaco Palazzi cambia idea, e comunica via social network che il giorno seguente sarebbe iniziato un intervento di sanificazione delle strade di tutto il territorio comunale tramite l’utilizzo di agricoltori locali che volontariamente hanno messo a disposizione i loro mezzi usati per la normale attività lavorativa in campagna.

– In qualità di consigliere comunale dell’opposizione prendo contatto (telefonico) col vicesindaco, gli esprimo tutta la mia preoccupazione e gli chiedo di convincere il sindaco a cambiare idea. La risposta, dispiaciuta, del vice è che il sindaco “ lo vuole fare”.

– in data 3 aprile, in pieno giorno, iniziava l’operazione di sanificazione su tutto il territorio comunale. Scortati da mezzi della protezione civile o della polizia municipale, i mezzi agricoli dotati di atomizzatori spargevano migliaia di litri di composto sul territorio comunale senza che nessun mezzo delle forze dell’ordine o della protezione civile ne anticipasse l’arrivo. Ricordo bene quando sono entrati nel mio quartiere a Massa Finalese, residenziale, abitato da tante coppie giovani, erano le 18,15 di una bella giornata primaverile. C’erano diverse persone, anche bambini e ragazzi, confinati nei rispettivi cortili dal lockdown, che ovviamente sono corsi in casa. Forse la macchina avrebbe dovuto procedere anticipando di un minuto il mezzo spargitore ed avvisare che stava passando un mezzo che spruzzava candeggina.

– Venerdì 10 aprile, in orario notturno, è stato fatto un secondo trattamento.

– Dubbiosi sulla correttezza delle procedure adottate e preoccupati delle possibili conseguenze sulla salute dei cittadini e sul territorio, ci siamo chiesti per quale motivo il sindaco avesse deciso un operazione tanto dubbia e rischiosa. Lo stesso giorno comunicammo via social che come opposizioni avevamo presentato un’interrogazione in consiglio comunale e informato gli organi di competenza (il famoso esposto) anche se in quel delicato momento avremmo voluto fare la nostra parte in modo diverso, consapevoli anche della strumentalizzazione che ne avrebbe fatto Palazzi.

Nell’interrogazione abbiamo chiesto:

– quali sostanze sono state usate per la disinfettazione e in quali percentuali,

– perché è stato deciso di effettuare tale trattamento visto che sconsigliato dalle autorità di competenza,

– se la decisione è stata presa tramite atto di giunta o con determina dirigenziale,

– se abbiamo notizia di altri comuni della nostra provincia abbiano attivato operazioni come quella del nostro comune,

– quanto è stato speso per il servizio,

– se è stata effettuata una disinfezione-sanificazione dei locali comunali.

alle quali, in fase di esposizione in consiglio, ho aggiunto:

– su quali basi scientifiche e normative e non su opinioni, il sindaco ha deciso di sanificare le strade,

– per quale motivo si è rivolto alla buona volontà degli agricoltori e non ha interpellato una ditta specializzata,

– dove e da chi è stata preparata la miscela e con quali competenze e formazione.

– In data 16 maggio, l’agenzia di stampa Adnkronos informa che l’OMS comunica che “Coronavirus, disinfettare strade non serve e fa male”

– In data 20 giugno, in consiglio UCMAN, il Sindaco di San Felice Goldoni avente delega alla protezione civile per tutta l’unione, da lettura di una risposta (protocollata 28 maggio) ad una interrogazione sul tema, presentata da consiglieri di centro dx nella quale si riporta la stessa nota dell’ ASL che Palazzi non ha voluto considerare.

– In data 7 luglio, a tre mesi di distanza dalla sua presentazione, il sindaco risponde alla nostra interrogazione senza spiegare su quali basi normative, documentali, scientifiche e di ragionevolezza abbia deciso di attivare un’operazione molto rischiosa per i cittadini e il territorio andando contro ciò che gli enti preposti in quel momento consigliavano di fare e che si è poi rivelato essere la condotta giusta.