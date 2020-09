Le regole per entrare a scuola al nido a San Possidonio

A San Possidonio il Comune ha stilato un chiaro vademecum per i genitori che mandano i figli a scuola al micronido del paese.

Quest’anno le regole si sono fatte più stringenti per via del rischio contagio Coronavirus, per cui occorrerà entrare e uscire a orari fissi e tenere a casa i figli tassativamente in caso di malattia.

Ma ecco tutti i dettagli:

👧🧒 Incontro con i genitori per il nuovo anno scolastico dei bambini del Micronido – Comune di San Possidonio

➡️Ieri sera si è tenuto, presso il Micronido “Le Coccinelle” di San Possidonio, l’incontro con i genitori alla presenza dell’Amministrazione Comunale, della Responsabile del Personale del Comune e delle educatrici.

➡️Ben coscienti della particolarità di questo anno scolastico che i nostri bambini si apprestano ad affrontare, si è cercato di fornire ai genitori delle chiare linee guida, cercando soprattutto di creare un contesto di fiducia tra genitori e insegnanti, soprattutto al fine di dare più serenità possibile ai bambini.

➡️Brevemente sintetizziamo le norme di comportamento

📌Rispetto dell’orario di ingresso e uscita dei bambini

-Pre- ingresso (servizio a pagamento) 7.30-8.15

-Ingresso 8.15-9.00

-Prima uscita 12.15 – 12.30

-Seconda uscita 16.00-16.15

➡️In caso di ritardo OCCASIONALE è necessario avvisare telefonicamente entro le ore 8.45, contrariamente il bambino non può essere accettato.

➡️In caso di assenza avvisare sempre le educatrici telefonicamente. (Numero nido 0535417959)

➡️Casi di allontanamento obbligatorio dal Micronido:

📌Febbre uguale o superiore a 37.5° *

📌Sintomatologia respiratoria *

📌Diarrea, 2 o più scariche *

📌Vomito, 2 o più episodi *

📌Sospetta congiuntivite *

📌Sospetta pediculosi

📌Esantema insorto in comunità e non giustificabile con patologie preesistenti

* In attesa del nuovo regolamento sanitario

➡️I genitori comunque saranno avvisati ogni volta in cui le educatrici dovessero riscontrare malessere generale e inusuale apatia che impedisce lo svolgimento delle normali attività, a salvaguardia della sua salute e a protezione della collettività nel suo insieme.

Rimanendo in tema scuola, a San Possidonio sono in calendario le assemblee informative con i genitori per le scuole, alla presenza delle Dirigenze Scolastiche e dell’Amministrazione Comunale – Comune di San Possidonio

➡️PLESSO RODARI:

📌3 anni: Venerdì 4 Settembre alle 18.30 presso il giardino della scuola

📌4 anni: Martedì 8 Settembre alle 18.30 presso il giardino della scuola

📌5 anni: Giovedì 10 Settembre alle 18.30 presso il giardino della scuola

➡️PLESSO DON ANDREOLI, SCUOLE ELEMENTARI

📌Classi 1: Giovedì 3 Settembre ore 18.30 presso la Bastia

📌Classe 2A: Sabato 5 Settembre 9-10.15 sulla piattaforma Meet

📌Classe 2B:Sabato 5 Settembre 10.30-11.15 sulla piattaforma Meet

📌Classi 3:Sabato 5 Settembre ore 10.30-11.45 sulla piattaforma Meet

📌Classi 4 e 5: lunedì 7 Settembre ore 18.30 sulla piattaforma Meet

➡️PLESSO DON ANDREOLI: SCUOLE MEDIE

📌Classi 1: mercoledì 2 Settembre ore 18.30 presso le scuole Medie

📌Classi 2: Venerdì 11 Settembre ore 18.30 sulla piattaforma Meet

📌Classi 3: Venerdì 11 Settembre ore 18.30 sulla piattaforma Meet

