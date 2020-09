Massa Finalese, le buche di via Albero e gli appelli dei cittadini

MASSA FINALESE – Sul gruppo “Sei di Massa Finalese se…” è stata segnalata una situazione critica in via Albero a Massa Finalese: buche pericolose già oggetto di segnalazioni passate e di rattoppi che come sembra, non sono stati risolutivi. I cittadini intervenuti nella discussione hanno infatti portato la propria esperienza e hanno sottolineato come siano stati più volte fatti dei richiami caduti nel vuoto. A parte qualche intervento per chiudere i buchi con la ghiaia, infatti, gli interventi non hanno sortito nessun effetto sul lungo periodo, soprattutto su una strada così trafficata come quella, che vede anche mezzi pesanti di passaggio: pare sia in programma un intervento, ma non è dato sapere quando.

Di nuovo così, da un po’ a dire il vero.

Buche profonde, che quando piove si trasformano in laghi d’acqua, non le puoi evitare e quando entri nella pozzanghera, la tua schiena capisce quanto era profonda.

Grossi pezzi di asfalto si staccano, creando dei “sassi”, il bordo stradale è sgretolato, non ci sono le strisce bianche e molti cartelli sono abbattuti o danneggiati.

Se pensate stia esagerando, fateci un giro.

Qualcuno sa se è programmato un intervento, risolutivo magari?

Son stati fatto rattoppi inutili sul lungo periodo e l’incuria la fa da padrona. È una strada che è secondaria solo sulla carta ma sopporta un traffico pesante e costante. E meriterebbe molta più attenzione che è evidente non c’è mai stata.

