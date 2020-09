Mirandola, nuovo piano viabilità per polo scolastico

MIRANDOLA – Polizia Locale e Servizio Mobilità del Comune di Mirandola hanno predisposto una serie di correttivi alla viabilità afferente il polo scolastico compreso tra via Barozzi, via Nuvolari e via Pietri.

L’obiettivo è ottenere una maggiore fluidità del transito veicolare e maggiore sicurezza per pedoni e ciclisti, in questa zona che, tra i vari poli scolastici, storicamente presenta alcune criticità.

A ciò si sono aggiunte le disposizioni anticontagio da tradurre in spazi più ampi per lo stazionamento distanziato anche all’aperto, oltre ad un maggior numero di autobus che dovranno trasportare gli studenti con capacità di carico ridotte all’80% dalle prescrizioni nazionali sul trasporto pubblico.

La ripresa dell’anno scolastico andrà affrontata con un approccio diverso alla mobilità: si invita quanti risiedono a Mirandola, sul territorio comunale o nei comuni limitrofi, ad utilizzare maggiormente bicicletta.

È stata riorganizzata la sosta nei parcheggi più capienti in modo da offrire piu’ spazi sia per la sosta prolungata sia per la fermata breve per carico/scarico studenti: i parcheggi nei pressi del centro nuoto ed del palazzetto dello sport sono collegati a via Nuvolari da un percorso pedonale protetto e ora dotato anche di attraversamento rialzato che sarà presidiato dai vigili: 150 i metri da percorrere a piedi per giungere alle scuole medie F.Montanari e 400 mt, quelli per raggiungere l’istituto Galilei/Luosi, in via Barozzi.

Sarà inoltre valutata attentamente l’evoluzione della situazione delle prime settimane finalizzata ad eventuali rettifiche migliorative al fine di garantire a tutti condizioni idonee di spostamento e raggiungimento dei plessi scolastici.

A questo link le informazioni: VIABILITA’, ACCESSO, SPOSTAMENTI

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017