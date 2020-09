Ospedale di Mirandola: depositata la Mozione per richiedere la revisione del PAL, il potenziamento del Santa Maria Bianca e un Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza. Si legge in una nota di Guglielmo Golinelli – Capogruppo Lega per Salvini Premier Mirandola

Ringraziamo Paolo Negro per aver fatto chiarezza sulla Casa della salute e sulle responsabilità del PD. Ribadiamo che la Casa della Salute non è Ospedale e sorgendo all’interno del corpo 2 del Santa Maria Bianca, precluderà spazi e posti per un’eventuale potenziamento. Come avvenuto a Finale Emilia e a Castelfranco, le case della salute sono state la conseguenza della chiusura degli Ospedali, mentre a Carpi è stata realizzata esternamente, proprio per non intaccare i servizi e gli spazi Ramazzini.

Noi non siamo contrari a questa forma di medicina territoriale, ma non siamo d’accordo con la realizzazione all’interno dell’Ospedale, cosi come avvenuto a Carpi.

Sull’Ospedale Baricentrico, di cui abbiamo atteso invano per 10 anni lo studio di fattibilità, è giusto ricordare a Paolo Negro che l’Ospedale unico era la diretta conseguenza dell’integrazione tra Carpi e Mirandola e che fino al 2018 era nei programmi del PD e dell’Unione Comuni Area Nord. La volontà di Carpi di realizzare un’Ospedale nuovo in via dell’Industria, trascurando l’intera bassa, ha fatto decadere quest’ipotesi di lungo periodo, che aveva ragioni di efficienza, mobilità ed attrattività; per questo ha senso concentrarsi solo sull’autonomia e sul potenziamento di Mirandola.

Potenziamento che ci vede d’accordo e proprio per questo chiederemo attraverso una mozione depositata oggi 11 settembre, che si dia seguito attraverso la revisione del PAL e la riclassificazione del Santa Maria Bianca, in quanto un Ordine del Giorno del CTSS e le parole non sono sufficienti. Con la mozione chiederemo inoltre che venga convocato un consiglio comunale aperto alla cittadinanza, alla presenza del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’AUSL di Modena, del Direttore del Distretto Sanitario di Mirandola e dell’Assessore Regionale alle politiche per la Salute, affinché vengano spiegati nel dettaglio le tempistiche e le modalità per rendere attuativa la dicitura “due strutture di pari livello”