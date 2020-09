Pari opportunità, la Regione condanna il post pubblicato sui social dal Comune di Ferrara

E’ netta la presa di distanza della Regione Emilia-Romagna, per voce dell’assessore alle Pari opportunità Barbara Lori, dalla pubblicazione di una card sulla pagina Instagram della Amministrazione comunale di Ferrara. Una card che, decontestualizzata, risulta essere oggettivamente offensiva per le donne.

“Il post pubblicato dal Comune di Ferrara sulla violenza di genere è del tutto inaccettabile- afferma l’assessore Lori- Così come non è accettabile che sia il risultato di una campagna sulla diffusione degli obiettivi dell’Agenda 2030, fra cui la parità di genere, sostenuta dalla Regione. Una card del tutto decontestualizzata rispetto al piano editoriale. Verificheremo le responsabilità di quanto accaduto. E di come sia stato possibile diffondere un simile contenuto che non può essere in alcuna maniera associato alla Regione attraverso l’utilizzo del proprio logo”.

“La Regione- conclude Lori- è da sempre dalla parte delle donne, e sempre lo sarà. E nel tempo abbiamo cercato di dimostrarlo con i fatti”.

Il Comune di Ferrara aveva postato sulla sua pagina Facebook la locandina con la frase, “se sei ubriaca sei in parte responsabile dello stupro” che ha provocato le reazioni indignate degli utenti, che hanno commentato in massa chiedendo spiegazioni. Si trattava di una frase incompleta, che riportava un pensiero “condiviso dal 15% degli italiani secondo l’istat” ha spiegato il Comune nel tentativo di giustificarsi: “A fronte di questo contenuto tanti di voi hanno provato la reazione più giusta e sana: rabbia – viene spiegato – Per questo lo vogliamo chiarire una volta in più per non lasciare spazio a dubbi: il Comune di Ferrara condanna ogni forma di violenza contro le donne. Quella che avete letto in precedenza è una frase che, in nessun modo, può rispecchiare il pensiero del Comune di Ferrara e di tutti i partner che si sono affiancati al progetto di promozione dell’Agenda 2030 dell’Onu”.

La locandina corretta:

