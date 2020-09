Per le scuole di Finale mille borracce in dono.L’iniziativa è voluta dal Comune ed è finanziata da Geovest che ha portato 200 borracce anche allo Junior Finale. Spiegano dall’amministrazione:

BORRACCE PER I BAMBINI DEL COMUNE

In seguito alle disposizioni sulla sicurezza collegata alla prevenzione della diffusione del Covid-19, nelle mense scolastiche non è più consentito lo scaraffamento di acqua da parte dei giovani studenti. Occorre quindi che ciascuno sia munito di una propria autonomia organizzativa. In seguito all’interessamento degli assessorati all’ambiente e alla pubblica istruzione è stata contattata Geovest, nostra partecipata nella gestione dei rifiuti, i cui organi dirigenti hanno accettato di sobbarcarsi l’onere dell’acquisto di mille borracce.

Le borracce sono state consegnate tra il giorno 1 e 2 settembre alle scuole per la distribuzione ai ragazzi.

Duecento borracce sono poi state consegnate alla squadra di calcio Junior Finale che ne ha fatto richiesta, per i suoi piccoli atleti.

L’Amministrazione Comunale