Scuola, trovata la soluzione per gli autobus: si potranno riempire all’80%

Sugli autobus potrà essere occupato l’80% dei posti: dalla Conferenza unificata Stato Regioni è arrivatol sì unanime di Regioni, province e comuni al parere sulle linee guida del Comitato tecnico scientifico sul trasporto pubblico locale e il trasporto scolastico, illustrato dal ministro per gli affari regionali Francesco Boccia e dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli.

La capienza potrà arrivare al 100% in caso di trasporto scolastico per un percorso inferiore ai 15 minuti.

Via libera con l’impegno anche alla messa a disposizione delle Regioni di almeno 200 milioni di euro da parte dello Stato.

“Per il settore del trasporto scolastico dedicato (gli scuolabus) trovano applicazione le seguenti misure specifiche – si legge nelle linee guida sul trasporto scolastico – E’ necessario procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno. E’ necessario assicurare un’areazione, possibilmente naturale, continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all’entrata appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni”. “La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto – si prosegue – Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via”.

Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale e al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio “gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree”. “La distribuzione degli alunni a bordo sarà compiuta anche mediante marker segnaposto”, si sottolinea ancora nelle linee guida sul trasporto scolastico.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017