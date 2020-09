“Siete più che eroi, avete anche fatto più del possibile”, queste le lodi per l’Ospedale di Mirandola

MIRANDOLA – “Siete più che eroi, avete anche fatto più del possibile”, queste le lodi per l’Ospedale di Mirandola. Terminati i giorni peggiori dell’emergenza Coronavirus, il governatore Bonaccini e la giunta regionale sono venuti in visita al Santa Maria Bianca. E l’incontro con gli operatori è diventato il momento per tirare le fila di quanto è stato fatto fino ad ora, e si è trasformato in un momento di orgoglio.

L’arrivo di Bonaccini a Mirandola rientra nell’ambito delle riunioni di Giunta regionale che si organizzano ciclicamente sul territorio; oggi è stato il turno della Bassa, con Mirandola, appunto, e Cavezzo, dove c’è stata una visita alla Wam. C’è stato anche un momento riservato coi sindaci del territorio: prima dell’incontro a porte chiuse su sanità e sisma, tutti e 9 erano in prima fila nel cortile dell’Ospedale dove c’è stato il saluto e il confronto con gli operatori.

Dal palco ha parlato Fabio Giglioli, direttore di Medicina Interna del Santa Maria Bianca che ha raccontato come Mirandola sia diventata, da un giorno all’altro, ospedale Covid. “Noi non abbiamo esitato, abbiamo cambiato, non ci siamo tirati mai indietro. Abbiamo dato oltre il 100% in qualunque situazione, fu lo stesso col terremoto. Abbiamo stravolto il lavoro, e la vita privata, abbiamo passato notti con 60 pazienti in isolamento ma qui nessuno ha mai avuto esitazioni e nessuno ha mai rifiutato di mettersi in gioco: sono queste le persone che costituiscono questa terra, sono un valore aggiunto. Si parla tanto adesso di “resilienza”, ma è anche responsabilità, spirito di sacrificio e professionalità”

I giorni dell’emergenza Covid li ha ricordati anche Luana Reggiani, coordinatrice del Puas, Punto unico di accesso socio sanitario, e referente area fragile del distretto sanitario di Mirandola. “I primi momenti sono stati di grande incertezza e di paura, non si conosceva il virus e non si capiva che cosa si doveva fare se non usare gel, ridurre i servizi a quelli essenziali e stare distanti. Anche noi – ha ricordato la Reggiani – avevamo paura di contrarre il virus, e rammento il forte sentimento di impotenza quando c’erano i decessi. Bisognava riorganizzare l’assistenza a domicilio, dimettere tutti quelli che era possibile portare a casa dalle rsa e quindi pensare alla consegna pasti, alla consegna dei farmaci, ai servizi sanitari a domicilio.

Il momento più difficile è stato quando abbiamo avuto un caso positivo di un cittadino che non poteva far rientro alla sua abitazione, non c’erano le condizioni di sicurezza per stare isolati. Dove sistemare questa persona? In due ore siamo riusciti a riaprire una microresidenza e lì il cittadino è arrivato, accompagnato dalla polizia municipale grazie all’interessamento degli assessori”.

Le parole del governatore Bonaccini sono state di encomio per i nostri operatori sanitari. “Un eroe è chi fa quello che può”.

Questa frase del premio Nobel per la letteratura Romain Rolland mi torna spesso in mente e la associo ai nostri medici, infermieri, operatori della sanità pubblica regionale. E se un eroe è appunto una persona che fa quello che può, tanti di loro sono eroi perché hanno fatto persino qualcosa in più. Il grazie che vi dobbiamo – ha rimarcato Bonaccini- non è sufficiente, avete fatto più di quel che potevate”.

Il governatore ha poi parlato del destino dell’ospedale di Mirandola, liquidato in poche parole “integrazione con Carpi”.Una integrazione che per la Regione ha solo una accezione postiva, perchè “porterà a nuove assunzioni, nuovi investimenti, nuovi servizi: questo vuol dire integrazione Mirandola e Carpi”. Parola di Bonaccini.

