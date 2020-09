Sinistra Civica per Finale Emilia: “No bliz abusivo, ma sopralluogo di genitori”

FINALE EMILIA – La Sinistra Civica per Finale Emilia ha pubblicato una nota attraverso la sua pagina Facebook ufficiale sulle problematiche della scuola di Massa Finalese e sull’attacco del sindaco di Finale Sandro Palazzi nei loro confronti. La riportiamo in versione integrale:

Alcuni giorni fa come consiglieri comunali di opposizione siamo stati contattati da diversi genitori di Massa Finalese molto preoccupati per la condizione in cui hanno trovato la scuola media Poletti e le aule che lunedì 14 settembre dovranno accogliere i loro figli.

Preoccupazioni che riteniamo più che legittime e che non sono state ridimensionate dal video con cui il sindaco ha illustrato su Facebook l’edificio dopo i lavori di consolidamento mostrando solo le aule sistemate e non quelle che presentano problemi. Un atteggiamento fastidioso che ha fatto solo arrabbiare le famiglie, ben consapevoli dei problemi che ci sono.

Spiace leggere che il sindaco definisca la visita dei genitori alla scuola «abusiva» e le preoccupazione delle famiglie «una campagna politica pretestuosa e fuori luogo». Non è il modo con cui un sindaco deve rapportarsi con famiglie che manifestano un disagio a cui evidentemente le istituzioni non hanno saputo rispondere.

Ci auguriamo vivamente che lunedì 14 settembre la scuola Poletti di Massa Finalese possa accogliere i ragazzi e le ragazze nel migliore dei modi e che sia sanificata nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Ringraziamo le famiglie che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno contattato per avere supporto e sostegno e ringraziamo tutto il personale scolastico che in questi giorni si sta adoperando anche oltre le proprie competenze e responsabilità per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico.

P.S.

Noi consiglieri comunali non abbiamo fatto alcun blitz abusivo a scuola né riteniamo che si possa definire tale un sopralluogo dei genitori, che mai come in questo momento hanno il diritto di sapere e vedere in che condizioni è l’edificio che deve ospitare i loro figli.