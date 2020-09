Solara, “Uniti per ripartire” nel segno dello sport

SOLARA – Solara riparte dallo sport. Sabato 19 settembre la Polisportiva Solarese organizza al campo sportivo di Via 1° Maggio il torneo di calcio giovanile “Uniti per ripartire”, giunto alla terza edizione. È la prima manifestazione post lockdown del gruppo sportivo, un segnale di ripartenza che fa ben sperare per il futuro e una giornata speciale non solo per gli sportivi solaresi, ma per tutta la comunità.

Si comincia alla mattina dalle 10.30 con il torneo della categoria Primi calci (bambini nati nel 2012), un girone unico all’italiana al quale parteciperanno i padroni di casa dell’Atletic River, United Carpi, Due Ponti e Virtus Castelfranco. Nelle pomeriggio, dalle 16, fischio d’inizio per il torneo degli Esordienti (ragazzi del 2009), con un triangolare tra Atletic River, United Carpi e Virtus Castelfranco. Tanti giovani atleti potranno finalmente ritrovare il campo e il divertimento, e potranno farlo in totale sicurezza: verranno infatti rispettate tutte le normative e i protocolli sanitari previsti anti Covid-19.

A partire dal titolo, lo stesso utilizzato per il torneo organizzato dopo il terremoto, il torneo assume un significato più ampio del semplice evento sportivo e vuole essere un momento aggregativo per atleti, dirigenti e genitori, pur nelle limitazioni ancora vigenti. Nel corso della giornata sarà possibile pranzare e cenare al campo presso lo stand gastronomico allestito per l’occasione (per prenotazioni contattare Claudio Gibertini al 339-1168679).

L’Amministrazione comunale di Bomporto sostiene l’evento e la Polisportiva Solarese che lo ha organizzato, dando il benvenuto ai giovani calciatori e alle loro famiglie e augurando a tutti una serena giornata di sport e di divertimento.

