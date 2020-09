Sospensione idrica nel Comune di Ravarino

RAVARINO – Sorgeaqua srl, Ente gestore del servizio idrico per il comune di Ravarino (MO), ha la necessità di effettuare un intervento sulla rete idrica che alimenta tutto il territorio Comunale che provocherà l’interruzione nella fornitura dell’acqua potabile per almeno 4 ore. L’intervento e’ programmato per Lunedì 28/09/2020 dalle ore 08,30 alle ore 12,30

SORGEAQUA srl AVVISA

che si rende necessario effettuare un intervento di riparazione sulla condotta idrica principale, a servizio del Comune di Ravarino.

L’esecuzione di tale intervento comporterà l’interruzione nell’erogazione dell’acqua potabile per circa 4 ore – salvo imprevisti – Al fine di ridurre al minimo i disagi l’intervento è stato programmato per

LUNEDI’ 28/09/2020

DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30

LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTERESSERA’ TUTTO IL TERRITORIO DI RAVARINO, COMPRESE LE FRAZIONI.

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e può variare in seguito ad imprevisti tecnici.

Sarà nostra cura limitare l’interruzione al minimo indispensabile.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017