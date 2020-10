A San Felice sul Panaro un “Risveglio poetico in natura”

SAN FELICE SUL PANARO – Sabato 10 ottobre inizia un percorso di ascolto poetico in quattro incontri (di cui tre mattutini e uno serale) presso La Pica – Giardino Botanico, associazione nata nel 2007 che ha trasformato un terreno agricolo in un giardino botanico, per promuovere la tutela della natura e l’educazione ambientale.

RISVEGLIO POETICO IN NATURA

ascoltar poesie nel Giardino Botanico La Pica

a cura di Pierre Campagnoli

laureato in italianistica, scienze linguistiche e letterature comparate

attore e regista della Compagnia Serraglio di Baladam

Vi proponiamo un percorso di ascolto poetico in quattro incontri, di cui tre mattutini e uno serale.

Sabato 10 ottobre | ore 10:00

Sabato 17 ottobre | ore 10:00

Sabato 24 ottobre | ore 10:00

GIovedì 29 ottobre | ore 21:00

Gli incontri sono rivolti a dieci ascoltatori adulti e si svolgeranno presso il Giardino Botanico La Pica (in parte nel Giardino e in parte nella Casetta riscaldata, a seconda delle condizioni meteorologiche e delle temperature).

La partecipazione è gratuita e non impegnativa, per cui è possibile seguire anche un numero limitato di incontri.

è necessaria la prenotazione al numero: 3333610030

o scrivendo una mail a: serragliodibaladam@gmail.com

In questo tempo incerto e caotico, rumoroso e precipitoso, sostanzialmente sgarbato, rivendichiamo un momento lento, rilassato, in cui ascoltare poesie in un contesto naturalistico, lontano dal rimbombo cittadino.

Nel corso di quattro incontri ascolteremo una selezione di poeti classici e moderni, letti da un attore, scelti da un letterato (che sono poi la stessa persona), in un percorso ideale di rinascita poetica, culturale e personale.

Gli autori scelti verranno introdotti e raccontati prima dell’ascolto dei loro testi.

(Ah, gli autori verranno anche tenuti segreti e rivelati solo al momento degli incontri)

