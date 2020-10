Addio alle robinie di piazza Marconi a Mirandola, alle spalle del Teatro Nuovo

MIRANDOLA – Tre alberi, robinie pseudoacacia per la precisione, che hanno una collocazione ben precisa in centro storico a Mirandola e cioè alle spalle del Teatro Nuovo, e che presto saranno abbattute: perché rappresentano un pericolo. La decisione arriva dall’Amministrazione Comunale mirandolese, dopo diversi sopralluoghi effettuati ai tre alberi che trovano posto in piazza Marconi a ridosso dei bagni pubblici.

“L’abbattimento – spiega l’assessore al Centro storico del Comune di Mirandola Fabrizio Gandolfi – che avverrà nei prossimi giorni, si rende necessario dopo anche quanto rilevato dai tecnici del Comune. Le piante in questione nelle condizioni in cui si trovano, presentano ormai da tempo evidenti problematiche di tipo fitosanitario e strutturali che rischiano di comprometterne la stabilità, anche in concomitanza dei sempre più frequenti fenomeni atmosferici estremi. Non nascondo che è sempre difficile prendere decisioni del genere, considerando anche il fatto che si tratta di alberature in questo caso in centro storico in cui il verde ha sempre un duplice valore aggiunto. Ma dato che la salvaguardia del centro e di chi lo frequenta anche in questi luoghi, penso ad esempio al parcheggio adiacente, ai bagni pubblici, è fondamentale si è ritenuto opportuno, procedere alla loro rimozione e mettere in sicurezza la zona. Al fine di scongiurare e quindi evitare eventuali schianti al suolo con relativi danni a cose e persone”.

