NOVI DI MODENA – una palestra e una gelateria, un bar e un negozio di biancheria per la casa. Aprono quattro nuove attività a Novi, la soddisfazione del Comune.

Commentano dall’amministrazione:

Questo inizio di autunno ci ha regalato una ventata di energia e dinamicità, è stato un periodo in cui si sono succedute numerose aperture di attività, gestite da giovani imprenditrici ed imprenditori, che renderanno certamente più attrattivo il nostro territorio.

Nei primi giorni di Ottobre ha aperto lo studio “Passione Fitness” functional class, personal trainer e coach sportivo; Sabato 10 Ottobre 2020 è stato inaugurato il negozio “Pensieri Delicati” in via G.di Vittorio, vendita al dettaglio di biancheria per la casa, da letto, intimo e tanto altro; sabato 17 ottobre 2020 in piazza Leonardo da Vinci è stata la volta del negozio “Crema & Cioccolato” gelateria e caffetteria; infine domenica 18 Ottobre ha aperto al pubblico il “Lady Bar” presso la stazione di servizio in via Serragli.

A tutti Voi il nostro “in bocca al lupo”