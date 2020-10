Carpi, da martedì 13 ottobre lavori di asfaltatura sulla tangenziale “Bruno Losi”

CARPI – Martedì 13 ottobre, salvo imprevisti, inizierà la riasfaltatura della via Bruno Losi (tangenziale), a partire dalla rotatoria all’intersezione con la via Nuova Ponente, poi proseguire per tratti in direzione nord, fino alla via Guastalla.

I lavori cominceranno dopo le 8,30 per concludersi verso le 18: pioggia permettendo, l’intervento dovrebbe terminare alla fine della settimana, mentre la segnaletica orizzontale sarà ripristinata pochi giorni dopo.

Per i tratti rettilinei il traffico sarà gestito con restringimenti della carreggiata, riducendo di volta in volta le corsie da due ad una per ogni senso di marcia; negli altri punti (rotatorie, incroci) saranno necessari temporanei divieti di immissione o svolta, regolati sul posto con segnaletica e addetti.

In particolare, nel tratto da viale Peruzzi a poco prima di via Guastalla verrà utilizzato materiale con proprietà anche fonoassorbenti.

Sabato 10, sono proseguiti in mattinata il lavori di asfaltatura lungo la ex strada provinciale 413, da poco dopo via Quattro Pilastri alla rotatoria Autotrasportatori, con regolamentazione del traffico a senso unico alternato con addetti (dalle ore 9,00 alle ore 12.30 circa).

