Covid19: test sierologici gratuiti e rapidi in Farmacia Comunale a Soliera

SOLIERA – A partire da sabato 31 ottobre, presso la Farmacia Comunale di Soliera, in via Grandi 155, sarà possibile eseguire gratuitamente il test sierologico rapido Covid-19. Il test è rivolto esclusivamente a studenti da 0-18 anni, studenti maggiorenni frequentanti scuola secondaria di secondo grado, loro familiari conviventi e a studenti universitari con medico di base della Regione Emilia Romagna.

È possibile prenotare il test sierologico rapido anche presso la Farmacia San Bartolomeo di Sozzigalli, in via Carpi Ravarino 1798, telefonando allo 059.563063.

È obbligatorio prenotare direttamente l’appuntamento al link indicato sul sito internet del Comune di Soliera, seguendo le istruzioni: in particolare, dopo aver selezionato la data e l’ora, utilizzare il tasto “Prenotazione Ospite”. L’appuntamento si intende per un massimo di due persone conviventi, ad esempio un genitore e il figlio: in caso di nucleo familiare più numeroso, è necessario munirsi di più appuntamenti. Prima di confermare la prenotazione, è obbligatorio indicare nome, indirizzo mail e numero di cellulare: al termine dell’operazione, viene inviata una mail di riepilogo all’indirizzo indicato.

Il giorno del test è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento valido. L’accesso è consentito a una sola persona per volta, due in caso di minori, che devono essere accompagnati da un solo genitore. Occorre indossare una mascherina chirurgica o FFP2 e igienizzarsi le mani. L’obbligo riguarda anche i bambini con meno di 6 anni.

Prima dell’accesso viene misurata la temperatura corporea. Non è consentito presentarsi con sintomatologia respiratoria; nel caso l’appuntamento va annullato.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 059.561215 o inviare un’email a farmacia@comune.soliera.mo.it.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017