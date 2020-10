Donne e lavoro, il coraggio di cambiare – La storia di Veronica Calencea di Massa Finalese

DONNE & LAVORO – IL CORAGGIO DI CAMBIARE, 4 STORIE ISPIRATRICI. Simona, Arianna, Erika e Veronica. Cos’hanno in comune? Tutte e quattro, ci raccontano, di come hanno lasciato la strada vecchia per la nuova e ce l’hanno fatta! L’esperta di risorse umane Francesca Monari racconta esempi positivi e concreti di donne coraggiose nel mondo del lavoro Questa rassegna, nasce dall’idea di raccontare esempi positivi e concreti perchè nel mondo del lavoro, in particolare in questo periodo, c’è molto bisogno di continuare a crederci e guardare avanti in maniera costruttiva. *************** Oggi vi parlerò di Veronica Calancea, 33 anni di origine moldava, residente da ormai diversi anni a Massa Finalese. Veronica, nel 2006 decide di lasciare la Moldavia per l’Italia, per raggiungere la sorella e cercarsi un lavoro, il lavoro, quello che in Moldavia manca.

“Com’è stato l’impatto del trasferimento vista la tua giovane età?” Avevo 19 anni, mia sorella lavorava tutto il giorno e io ero sola, non conoscevo nessuno e mi mancava tanto la mia famiglia.

“Poi? Come si è sbloccata la situazione?” Grazie alla generosità di alcune persone, ho iniziato a lavorare prima in un vivaio, poi come addetta alle pulizie ed infine in una pizzeria.

“Quindi hai cominciato ad ambientarti e a sentirti inserita giusto?” Si, ancora di più quando ho conosciuto un ragazzo italiano che poi è diventato mio marito, questo ha reso tutto sempre meno difficile.

“La tua carriera professionale come è proseguita invece?” Bene direi, nel 2010 ho trovato lavoro in una Biomedicale dove sono rimasta fino al 2018. D’altronde lavorare in una di queste aziende, in zona, è l’aspirazione di molte persone e sono grata di avere avuto questa opportunità.

“E il resto come andava?” La separazione da mio marito inizialmente mi ha destabilizzata, mi sono ritrovata di nuovo ad affrontare le problematiche quotidiane da sola, ma ormai ero più forte e determinata a far funzionare la mia vita lo stesso.

“Forte e determinata al punto da decidere, nonostante il posto fisso, di rilevare un’attività lì a Massa, giusto?” Giusto, fra mille domande, mille dubbi e mille perplessità, ho preso il coraggio a quattro mani, tutta la positività di cui ero capace e il coraggio di rimettermi in gioco ha prevalso!

“Non sei però sola ora a portare avanti l’attività …” No, nel frattempo ho conosciuto quello che è il mio attuale compagno e divido e condivido con lui tutto, lavoro compreso!

“Vuoi ringraziare qualcuno in particolare?” Chi ha sempre creduto in me e mi è stato sempre vicino, contribuendo a rendermi quella che sono. Nessuno si salva da solo ma l’input deve partire necessariamente da dentro di noi!

Veronica è la quarta donna ispiratrice che chiude questa rassegna. Il bello delle donne è che hanno paura, ma alla fine hanno il coraggio di fare tutto!

Un in bocca al lupo di cuore e un grande grazie alle quattro protagoniste.

Ti è piaciuta la storia di Veronica? E tu? Avresti il coraggio di cambiare?

