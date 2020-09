Il coraggio di cambiare lavoro. E avere successo. La storia di Simona Annino di Mirandola, dalla contabilità alla cucina

DONNE & LAVORO – IL CORAGGIO DI CAMBIARE, 4 STORIE ISPIRATRICI.

Simona, Arianna, Erika e Veronica. Cos’hanno in comune?

Tutte e quattro, ci raccontano, di come hanno lasciato la strada vecchia per la nuova e ce l’hanno fatta!

L’esperta di risorse umane Francesca Monari racconta esempi positivi e concreti di donne coraggiose nel mondo del lavoro

Questa rassegna, nasce dall’idea di raccontare esempi positivi e concreti perchè nel mondo del lavoro, in particolare in questo periodo, c’è molto bisogno di continuare a crederci e guardare avanti in maniera costruttiva.

Oggi vi parlerò di Simona Annino, Mirandolese di adozione, sposata con due figli adolescenti, che ha deciso di passare dalla contabilità alla cucina! Si è licenziata e ha scommesso sulla sua passione per la ristorazione, trasformandola in un lavoro.

Ha aperto in centro, perchè Mirandola, dice “lo merita” e da lei si possono trovare dei prodotti tipici locali.

Contabile per vent’anni, imprenditrice in ambito ristorazione da pochi mesi, due ruoli completamente differenti: “Si, ho fortemente voluto allontanarmi da un ruolo che non mi motivava più e la motivazione, si sa è il fattore primario del nostro successo”

Rinunciare alla sicurezza di un posto a tempo indeterminato per iniziare una attività in proprio è una mossa azzardata e spesso stressante, “stressante perchè tra il pensarla e l’aprirla ci è voluto quasi un anno, ma la felicità di lavorare per qualcosa di tuo è impagabile!”

Hai potuto usufruire di qualche aiuto? “Si ho fatto domanda mediante un bando regionale per ottenere un contributo, che è stato un pochino più alto proprio per agevolare l’imprenditoria femminile”.

Ma come hai capito che era arrivato il momento di fare il ‘grande salto’? “Quando riflettendo, sono arrivata alla conclusione che la vita è troppo preziosa per passarla davanti a un monitor”.

Come è cambiata la tua routine quotidiana? “Ho più tempo per la famiglia perchè i tempi li scandisco io”.

Visto il momento sei consapevole di essere stata coraggiosa? “Ne sono consapevole, ma il rischio era inevitabile”.

Qualcuno ha cercato di farti cambiare idea? “No, la mia famiglia è sempre stata dalla mia parte e questo è bastato”.

Cosa ti ha spinto ad andare avanti nonostante il periodo? “Per un attimo avevo pensato di provare ad aspettare settembre, ma poi, mi sono lanciata ed ho aperto. Mi sono detta proviamo e vediamo come va”.

E come sta andando? "Per fortuna bene! Anzi ti aspetto una sera di queste!"

Hai avuto difficoltà a trovare del personale? “Mi sono affidata ad un consulente esperto, perchè volevo delle risorse qualificate, ma soprattutto motivate a crescere e a far crescere il locale insieme a me e posso dire di averle trovate. Certo se le risorse sono valide e vuoi che rimangano con te, occorre valorizzarle in tutti i sensi ed è ciò che sono assolutamente intenzionata a fare”.

Uno dei vantaggi del posto fisso è la stabilità…uno dei vantaggi della libera professione è la libertà. In Italia si sogna ancora il posto fisso? “Si ma ormai è pura fantasia.

Rincorrere un sogno è doveroso, tanto, la pensione chissà se la vedremo”.