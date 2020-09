Il coraggo di cambiare lavoro, la storia di Erika Marchica di Mirandola

Questa rassegna, nasce dall’idea di raccontare esempi positivi e concreti perchè nel mondo del lavoro, in particolare in questo periodo, c’è molto bisogno di continuare a crederci e guardare avanti in maniera costruttiva.

Tutte e quattro, ci raccontano, di come hanno lasciato la strada vecchia per la nuova e ce l’hanno fatta!

***************

Qui sotto Erika Marchica :

****************

DONNE & LAVORO – IL CORAGGIO DI CAMBIARE, 4 STORIE ISPIRATRICI

Oggi vi parlerò di Erika MARCHICA, che prima del “cambiamento”, ha lavorato per 15 anni nello stesso negozio, prima come commessa poi come responsabile. Erika ha 37 anni e abita a Mirandola. Oggi vi parlerò di Erika MARCHICA, che prima del “cambiamento”, ha lavorato per 15 anni nello stesso negozio, prima come commessa poi come responsabile. Erika ha 37 anni e abita a Mirandola.

“Quando è nata l’idea di aprire qualcosa di tuo?” Ho sempre avuto il desiderio di avere una cosa mia, ma prima serviva l’esperienza e quindi mi sono fatta la ‘gavetta’. Per mettersi in proprio servono competenze, pianificazione, disciplina e ricerca per capire in che tipo di attività è bene orientarsi.

“Parlaci di questa tua ricerca..” Ho iniziato a guardarmi un po’ intorno per capire cosa mancasse a Mirandola e ho voluto puntare su un posto intimo e familiare dove non ci sono solo commessa e il cliente, ma dove creare anche rapporti umani e così è stato! Ho optato per un ‘negozio differente’ in centro a Mirandola, dove oltre a trovare accessori sfiziosi, puoi ritrovare prima di tutto uno spazio per la persona, la bottega di una volta insomma dove si acquista, ma si fanno anche due chiacchiere e ci si beve insieme un caffè!”

“Come definiresti gli accessori che hai deciso di vendere?” Di stile perchè la moda passa ma lo stile resta. Lo stile è avere addosso pezzi unici.

“Hai usufruito di aiuti derivanti da Bandi Regionali per l’imprenditoria femminile”? No, ho acceso un prestito e ho utilizzato i miei risparmi. Non è stata una decisione facile con i tempi che corrono, licenziarsi da un posto fisso che nessuno mi avrebbe portato via, ma il desiderio e voglia di fare sono stati travolgenti e quindi mi sono decisa! Ho finalmente messo il mio io professionale al centro.

“L’aver lavorato tanti anni in un negozio, ti è stato utile per allacciare rapporti con potenziali nuove clienti e per far sì che le ex clienti ti seguissero?” Si, certo mi è stato utile farmi conoscere per come lavoro, tante persone mi hanno seguita e pian piano con il passaparola o perché magari passano e mi vedono il giro si sta ampliando. Se si è coerenti con le parole e con le azioni, se si parla al cliente con sincerità e senza ipocrisia, se si sa davvero trasmettere il reale interesse di aiutare gli altri a soddisfare i loro bisogni e desideri, allora la fiducia nascerà da sé, spontaneamente e naturalmente. Partiamo dal presupposto che nessuno compra se non si fida di te o dei tuoi prodotti.

“Sei felice?” Si lo sono ma non ti nego che il timore di non farcela, quando ti assumi una responsabilità del genere, è stato con me spesso, soprattutto perchè ho dovuto chiudere per l’ordinanza covid dopo soli 4 mesi dall’ apertura. Però adesso sono in pista e quando il lavoro è una sfida, bisogna continuare a ballare! Sto affrontando tutto questo con determinazione e calma. Con fermezza e perseveranza non c’è ostacolo che non puoi superare!

Ti è piaciuta la storia di Erika? E tu? Avresti il coraggio di cambiare?