Fp Cgil Modena, il sindacato organizza il corso di preparazione per i concorsi per la figura di istruttrice direttivo CAT.D negli Enti locali

Il 4 novembre 2020 parte il nuovo corso di preparazione per i concorsi pubblici per la figura di Istruttore Direttivo Categoria D negli Enti Locali.

Il corso è organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL di Modena e intende dare ai partecipanti gli strumenti per prepararsi adeguatamente alla partecipazione ai concorsi che usciranno nei prossimi mesi nei vari enti locali della provincia e non solo. Concorsi per una figura professionale che prevede il possesso del titolo di laurea.

Il corso è costituito da 6 lezioni di due ore l’una, che verrano tenute da esperti della Pubblica Amministrazione, ogni mercoledì dalle 17 alle 19 presso la Camera del Lavoro di Modena in Piazza Cittadella, 36. Si partirà mercoledì 4 novembre, per concludere il 9 dicembre. La novità di quest’anno è che si potrà partecipare alle lezioni anche in modalità da remoto attraverso la piattaforma zoom.

“Abbiamo deciso di organizzare questo corso, – dice Fabio De Santis segretario provinciale della FP Cgil – per dare la possibilità alle persone di entrare nella Pubblica Amministrazione con la giusta preparazione. Riprendiamo questo tipo di attività dopo circa un anno, a seguito delle interruzioni dovute al lockdown. Ci sembrava opportuno riprenderla, anche se siamo ancora nel pieno dell’Emergenza Covid, perché, del resto, sono ripartite le procedure concorsuali nella PA e pertanto ci saranno anche le selezioni per questo profilo professionale, che ricordo essere aperto soltanto ai possessori del titolo di laurea, essendo inserito nell’inquadramento più alto del CCNL Funzioni Locali”.

I riferimenti per l’iscrizione al corso si posso trovare sul sito della FP CGIL di Modena, al seguente link: http://www.fp.cgilmodena.it/ corso-di-preparazione- istruttore-direttivo-cat-d- funzioni-locali/ oppure scrivendo alla mail: formazionefp.modena@er.cgil.it ; oppure ai seguenti recapiti telefonici: Giada Catanoso 3483963249 o Jessica Tallarida 3455878955.

