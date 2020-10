From Mud, un film che dà voce alla musica alternativa modenese

Dopo aver vinto il primo premio del concorso Work@71MusicHub indetto dal Centro Musica di Modena, il progetto From Mud – Documentario Musicale ha subito alcuni ritardi causa emergenza COVID-19.

Dal termine del lock-down la neonata SkAr Production si è messa in moto per iniziare le riprese e in poche settimane ha scritturato le band che faranno da protagoniste in questo breve film, rivolto principalmente agli appassionati di musica e agli aspiranti musicisti del territorio modenese.

Le riprese avranno termine alla fine di settembre e il film sarà pronto fra novembre o dicembre per una prima proiezione, in un luogo ancora da stabilire.

A far da protagonista nella pellicola saranno le band Latin Soul, Kaos India, La Convalescenza e Quid, tutti gruppi attivi nel territorio da diversi anni e che hanno alle loro spalle numerose esibizioni e partecipazioni a concorsi ed eventi, anche internazionali.

Accanto ai musicisti a dar voce alle opportunità che la città offre e alla Storia musicale modenese, si affiancano personalità cittadine fra le quali Alessio Bardelli dell’Associazione Sanfra, Francesca Mercury dell’Agenzia Mercury, Eleonora Manicardi della Scuola d’Arte Talentho e Francesca Garagnani del Centro Musica, che da anni lavorano arduamente per offrire spazi, corsi ed eventi dedicati ai giovani artisti modenesi.

Per far fronte alle spese di post-produzione, la SkAr production è attualmente alla ricerca di sponsor e sta per lanciare una raccolta fondi online con l’intento di ampliare la diffusione dell’opera al maggior numero di interessati possibile, anche uscendo dal territorio strettamente modenese data la valenza culturale e i diversi spunti di riflessione dati da questo documentario.

Per informazioni sulla raccolta fondi potete visitare la pagina www.tinyurl.com/frommud

Per seguire i lavori del documentario è possibile collegarsi alla pagina Facebook https://www.facebook.com/ frommudmusicdoc oppure al profilo Instagram https://www.instagram.com/ frommud.doc/

Trovate qui il primo Teaser del documentario https://vimeo.com/447216242

