Halloween a Concordia, invito del Sindaco e della Giunta al senso di responsabilità individuale

CONCORDIA SULLA SECCHIA – Il sindaco di Concordia Luca Prandini ha rilasciato una nota attraverso le pagine ufficiali del Comune per sensibilizzare i cittadini in vista della festa di Halloween in tempi di Covid. La riportiamo in forma integrale:

Mancano pochi giorni alla festa di Halloween.

Per i più giovani, da alcuni anni, questa ricorrenza significa organizzare feste, preparare il giro per i negozi e le case per chiedere “dolcetto o scherzetto”.

Sono consapevole che si tratta un momento di divertimento, ma quest’anno ognuno di noi è chiamato a modificare alcuni comportamenti per il rispetto della salute dell’intera comunità.

Considerando la situazione che stiamo attraversando a livello nazionale, ma anche quella specifica di Concordia, dove ci sono alcuni casi positivi e persone in quarantena (anche in età scolare), a nome dell’amministrazione ritengo importante appellarmi al senso di responsabilità individuale e delle famiglie anche in questa occasione di Halloween, per non vanificare gli impegni messi in atto nell’ambito scolastico.

Invito pertanto i genitori a spiegare ai loro figli che non è opportuno girare per le case del paese a chiedere dolcetti e caramelle, così come invito a non creare assembramenti in luoghi pubblici (vietati dall’attuale Dpcm), ma anche in ambito domestico.

Come amministrazione abbiamo annullato le tradizionali letture di Halloween in biblioteca, così come non abbiamo programmato nessun altro genere di evento per le prossime settimane.

Sono consapevole che si tratta di rinunce per tutti, anche per i nostri ragazzi, ma vi invito a essere prudenti e a rispettare le regole per tutelare la salute di tutti.