Inaugurazione della mostra diffusa nei parchi di Novi di Modena, Rovereto e S.Antonio

NOVI DI MODENA, ROVERETO, S.ANTONIO – Il percorso del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, voluto fortemente dall’Amministrazione e svolto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è iniziato ufficialmente nel gennaio del 2020 durante la seduta di insediamento del Consiglio dei Ragazzi, presso la sala civica “E. Ferraresi”, di fronte a quello degli adulti.

Durante i primi incontri i ragazzi si sono conosciuti meglio e hanno iniziato a lavorare sulla predisposizione del logo del CCRR. Successivamente sono state esaminate le idee individuate durante la campagna elettorale, in modo da iniziare la parte più operativa e sondare la fattibilità delle proposte dei ragazzi. Un lavoro di concerto tra il CCRR, il Comune, la Scuola e le associazioni di volontariato.

Ma tutto quello su cui stava lavorando il CCRR è stato sospeso il 23 febbraio per l’emergenza Covid-19. Quindi ci si è interrogati su come evitare di perdere il lavoro svolto, cercando un’idea per proseguire l’attività.

Ecco come è nata la proposta di questi due contest fotografici chiamati “Novi, una città meravigliosa ….. vista dalla finestra” e “Rovereto, una città meravigliosa ….. vista dalla finestra”.

Perciò, durante il lockdown, i giovani consiglieri e i loro compagni, sono stati coinvolti in questo progetto fotografico in cui si chiedeva di mandare fotografie di ciò che vedevano dalle finestre delle loro abitazioni. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo e, per valorizzare il ricco patrimonio di fotografie pervenuto, i consiglieri hanno pensato alla creazione di un “museo diffuso e itinerante”, ovvero pannelli che raccontano con fotografie e pensieri lo stato d’animo di quei lunghi mesi di isolamento. Tali pannelli sono stati collocati in differenti spazi del territorio: al Parcobaleno di Novi di Modena, al Multiverso di Rovereto e al Palarotary di S.Antonio.

“Sono particolarmente orgoglioso di questa inaugurazione, a testimonianza di come, grazie alla caparbietà e alla volontà di questi ragazzi, il progetto è andato avanti nonostante l’emergenza sanitaria” spiega il Sindaco Enrico Diacci “Quello che succederà in futuro proprio non lo si può prevedere ma una cosa è certa. Qualsiasi cosa accadrà, questi pannelli ci mostrano come con positività, fantasia, coraggio e volontà nessuna prova è mai troppo ardua. Mai troppo spaventosa, né troppo difficile. E di questo dobbiamo ringraziare i nostri ragazzi”.

