Lavori propedeutici alla Palazzina Materno Infantile: comincia l’abbattimento di alcuni alberi nell’area che diventerà cantiere

MODENA – In questi giorni sono cominciati i lavori propedeutici al cantiere per la realizzazione della Palazzina Materno Infantile al Policlinico di Modena che prevedono uno scavo per le operazioni di verifica previste dalla legge.

Per questo motivo verranno abbattuti 10 alberi nel parcheggio attualmente posto a lato del Pronto Soccorso. Per ora la viabilità non subirà modifiche.

L’Azienda conferma che, come sempre fatto in questi casi, per ogni albero abbattuto ne verranno piantati due nel parco del Policlinico.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017