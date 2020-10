L’Ordine dei Commercialisti di Modena dà il benvenuto a 30 nuovi colleghi

Una professione che si evolve e si adatta al mondo che cambia, pur restando saldamente ancorata a princìpi fondamentali quali l’etica e la deontologia. Un Ordine professionale di consolidata tradizione, ma dinamico nel trend di iscrizioni, giovane nello spirito e nell’età media (di poco superiore ai 40 anni) dei suoi 1.250 associati e dalla consistente – e sempre crescente – componente femminile. E’ questa la descrizione della professione del Commercialista che Stefano Zanardi, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena, ha tratteggiato nel corso di una semplice ma significativa cerimonia di benvenuto rivolta ai nuovi iscritti all’Ordine professionale modenese. L’appuntamento si è tenuto presso la sede dell’Ordine provinciale: a fare gli onori di casa nei confronti dei 30 neoiscritti sono stati – oltre al presidente – anche i consiglieri Alessandro Cavani e Maurizio Bisi.

“L’Ordine è la vostra casa, il Consiglio direttivo è a disposizione per sostenervi nel corso della vostra attività, fornire consigli e pareri qualificati e costituire un punto di riferimento per tutta la vostra carriera professionale” ha affermato il presidente dei Commercialisti modenesi nel corso della cerimonia di benvenuto, consegnando ai nuovi iscritti il timbro professionale, emblema ufficiale della categoria. “Il contesto economico, giuridico e fiscale in cui vi troverete ad operare è particolarmente complesso, e sempre più lo diventerà in futuro – ha sottolineato Zanardi – per questo anche la nostra professione richiede un impegno costante per restare aggiornati e per acquisire ed accrescere una o più specializzazioni tecniche. La crisi ha cambiato la nostra realtà economica, le sfide che ci attendono – e vi attendono – sono nuove ed affascinanti: di sicuro voi non sarete dei commercialisti tuttologi, come avveniva un tempo. Solo grazie alla specializzazione, all’internazionalizzazione ed alla dimestichezza con le nuove tecnologie potrete affrontare queste sfide e far sì che il commercialista sia ancora oggi, ed in futuro, un punto di riferimento per l’intero panorama economico, locale e non solo”.

Il presidente Zanardi ha poi ricordato ai nuovi iscritti il ruolo fondamentale che la legalità, la trasparenza, il rispetto delle norme e dell’etica svolgono nell’attività professionale del commercialista: “Questi sono i cardini della nostra professione, ma prima ancora devono costituire i fondamenti del nostro agire come cittadini responsabili. Il bravo professionista è colui che opera al servizio del cliente, certamente, ma che ha ben chiaro che prima dell’interesse personale viene quello della collettività”.

Questo l’elenco dei nuovi dottori Commercialisti che da ora fanno parte dell’Ordine modenese: Francesca Amorotti, Elisa Avoni, Vincenzo Bellavia, Andrea Bertarini, Francesco Bracco, Bruno Bruni, Maria Teresa Capobianco, Beatrice Colombini, Emiliano Coriani, Margherita Cuoci, Katia Freddi, Giovanna Garone, Stefania Giusti, Annalisa Guerzoni, Cristina Iacovaccio, Martina Luppi, Marta Militello, Alessia Montorsi, Arianna Nannini, Lorenzo Panzani, Federica Pilisi, Diego Prandini, Enrico Maria Rana, Simona Rossi, Salvatore Saulle, Alberto Selmi, Sofia Solera, Alessia Spina, Carlotta Tedesco, Erika Verdi, Linda Veronesi.

