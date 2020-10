Medolla, nuovo bando per contributi ai privati per sistemi di sicurezza e impianti d’allarme

MEDOLLA – Sono pubblicati sul sito del Comune di Medolla bando e relativa modulistica per l’ammissione ai contributi per l’installazione di sistemi di sicurezza o impianti di allarme presso abitazioni private.

Nel dettaglio, sono comprese anche inferriate, tapparelle, scuri, imposte, persiane e porte, purché blindate e altri sistemi antintrusione. Possono accedere ai contributi proprietari e/o gli affittuari residenti in abitazioni, condomini compresi, nel territorio comunale di Medolla. Il contributo del Comune, che può arrivare a coprire il 50% del valore dell’intervento, è di massimo mille euro. Le domande sono da presentare entro mercoledì 18 novembre, corredate di preventivo (non antecedente al 1 gennaio 2020), con specifiche tecniche e descrizione dell’intervento, da effettuare entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della approvazione della graduatoria provvisoria di ammissione al contributo. Per gli impianti già realizzati nel corso del 2020, la documentazione per l’erogazione del contributo dovrà essere prodotta al momento del ricevimento della stessa comunicazione. “Con i fondi stanziati per questo bando – commenta Franca Paltrinieri, assessore al Bilancio e ai Lavori Pubblici – teniamo fede a un impegno scritto nel nostro programma di mandato. È nostra intenzione affrontare un tema delicato e complesso come quello della sicurezza in modo organico, con ulteriori provvedimenti, ad esempio a favore delle imprese, che stiamo predisponendo in questi giorni”.



Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017