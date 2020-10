Nonantola 2030 sulla crisi di Giunta: “Contrastiamo il declino della nostra città”. Spiegano dal gruppo politico:

“Difficoltà insuperabili”, “venuto a mancare rapporto di fiducia e di comunicazione diretta e

aperta”, “diversità di vedute e posizioni”, “divergenze nel metodo di lavoro e disaccordi nella

definizione delle priorità per attuare il programma politico concordato dalla coalizione”, “dialogo

diventato via via meno fluido, trasparente e costruttivo”. Le parole del vice sindaco e dell’assessora

dimissionari arrivano come stilettate nella testa e nel corpo dei nonantolani.

Possiamo affermare senza presunzione che questo finale non ci arriva inatteso. Quando, alla luce

di possibili alleanze elettorali, 18 mesi fa abbiamo chiesto chiarezza sul metodo di lavoro e sui

programmi prima di parlare di candidature, siamo stati accusati da PD, Una mano per Nonantola e

altri di porre pregiudiziali personali e di essere i soliti estremisti che non sopportano la Sindaca.

Ma il tempo è galantuomo. Non si sono voluti affrontare i problemi al momento giusto e ora

riesplodono, lasciando un paese “spaesato” e un danno enorme per la nostra collettività.

Evidentemente la sordità manifestata a suo tempo dalla candidata Sindaca sia sul fronte

programmatico, sia sulle modalità di gestione della coalizione plurale, celavano una mancanza di

condivisione di un progetto di rinnovamento forte capace di prefigurare la Nonantola del futuro

che sono sfociate nel pasticcio in cui, nostro malgrado, ci troviamo.

Il PD si dice dispiaciuto, ma afferma che tutto va bene e addossa la responsabilità ai due assessori.

Una mano per Nonantola attacca la Sindaca e ripropone il programma, riconoscendo così che si è

perso un anno e mezzo e preannuncia una scelta da separati in casa. L’ex segretario del PD

Antonucci, eletto nelle liste del PD poi uscito per formare il gruppo consigliare Nonantola Libera,

chiede le dimissioni della Sindaca e quindi nuove elezioni. Come se tutto questo non bastasse, la

Sindaca afferma che non ci sono problemi e che va tutto bene, preannunciando in modo freddo e

burocratico la sostituzione dei due assessori e, con la benedizione del PD, tutto ricomincerà come

prima.

È evidente che le cose non stanno così come vorrebbero farci intendere ed è altrettanto evidente

che oggi tutto è più difficile sia politicamente che programmaticamente. A Nonantola

permangono, si accumulano e si accentuano i problemi proprio in una fase già estremamente

complicata a causa della pandemia che non ci dà tregua. Un piccolo esempio? La Commissione

Urbanistica di lunedì 19 ottobre che doveva affrontare importanti e indifferibili questioni

territoriali (progetto Conad, Piano Urbanistico Generale, edilizia scolastica, ricostruzione del

municipio) è stata rinviata a data da destinarsi.

Per noi i cambiamenti sociali e culturali di una comunità coesa come Nonantola non possono

essere governati con “il pensiero unico” e con il decisionismo gerarchico, ma attraverso un

confronto continuo fra diverse intelligenze e sensibilità che trovano la sintesi nella impostazione

programmatica e progettuale sulla quale si è costruita la coalizione.

A Nonantola non si è voluto dare corpo a un tessuto politico unitario 18 mesi fa. Oggi come allora

si trattava di scegliere insieme tessuto, forma, stile e sarto per confezionare un abito nuovo e

condiviso per il nostro Comune. Per questo Nonantola Progetto 2030, collocata a sinistra nel

centro-sinistra, è all’opposizione e, come sosteniamo da sempre, non fa e non farà un’opposizione

pregiudiziale, ma valutando nel merito e votando di conseguenza i provvedimenti assunti in

Consiglio Comunale.

Riconfermiamo la nostra disponibilità – mai venuta meno – al confronto politico programmatico

dentro e fuori le istituzioni con tutti coloro – cittadini, associazioni, soggetti politici – si dimostrino

interessati a dare un contributo per risolvere i problemi del nostro territorio e per il rilancio

progettuale di Nonantola.

Chiediamo a chi ci governa il rispetto delle istituzioni democratiche, per cui si convochi subito il

Consiglio Comunale per chiarire, spiegare, e se si hanno, fare proposte su come proseguirà questa

legislatura, sia dal punto di vista politico, che programmatico.