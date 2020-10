Nonantola, Casano e Platis: “Forti preoccupazioni dopo due dimissioni ‘pesanti’. Il Comune naviga a vista in una fase estremamente delicata”

NONANTOLA – “Questa doppia dimissione in giunta non sono solo un problema politico, ma rischiano di avere ripercussioni pesanti sulla città.”

Esprimono forti preoccupazioni i consiglieri Pino Casano e Antonio Platis di Forza Italia per l’abbandono del vicesindaco Taccini e dell’assessore Piffero.

“Abbiamo visto il lancio di fumogeni per coprire il solito teatrino. La propaganda da regime del PD ha spiegato, con una nota stampa, che va tutto bene, mentre la lista civica che ha fatto dimettere i due componenti della giunta ha affidato ad un comunicato stampa ‘fiume’ tutte le incongruenze e diversità di opinioni con il sindaco Nannetti.

Al di là delle dispute tra due liste che non hanno punti in comune se non la voglia di vincere le scorse elezioni, registriamo – con preoccupazione – un forte e significativo indebolimento della Giunta già zoppicante della Nannetti. Nei mesi più caldi dell’emergenza sanitaria – ricordano Casano e Platis – il Comune era vuoto e la persona forse più esposta e che puntualmente relazionava ai capigruppo era Taccini. Con la sua delega ai servizi sociali ha gestito, anche confrontandosi con le opposizioni e recependo alcune nostre preoccupazioni, la crisi portata dal coronavirus. Oggi un’area così importante rimane scoperta, mentre la situazione sta peggiorando nuovamente. Non sarà semplice ‘rimpiazzare’ velocemente e con le giuste competenze l’uscente.”

“Esprimiamo forte preoccupazione anche per l’uscita dell’assessore Piffero in particolare per la questione della Nonantola-Modena. Proprio pochi mesi fa aveva approvato la nostra richiesta di accelerare la progettazione ed i lavori. Una persona indipendente e che poteva tenere testa al sindaco Muzzarelli che non si è mai attivato significativamente per potenziare il collegamento. Oggi chi si raffronterà con il ‘duca’ di Modena? Un sodale del PD non si permetterebbe mai di mettersi di traverso”.

“Abbiamo formalmente chiesto al Sindaco – chiudono i consiglieri di Forza Italia – di relazionare urgentemente e di chiarire se ha ancora la maggioranza e come intenda procedere. Le sfide del prossimo futuro sono eccezionali e serve un’amministrazione all’altezza.”

