Parlamentari e Gruppo Regionale emiliano-romagnoli M5S: “No ad altri finanziamenti pubblici alla Cispadana”

Nota dei Parlamentari e Gruppo Regionale emiliano-romagnoli M5S sulla questione Cispadana:

Da anni si parla del progetto della Cispadana, autostrada a gestione regionale di circa 70 km che dovrebbe collegare i caselli di Reggiolo-Rolo sull’A22 e quello di Ferrara sud sull’A13. Proprio ora l’argomento è tornato di attualità: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti sollevato oggi, tramite la replica del viceministro Cancellieri a una interrogazione parlamentare della Lega, la la necessità dello stanziamento di un ulteriore contributo pubblico alla Regione Emilia-Romagna per far fronte all’investimento aggiornato (pari a 1,321 miliardi di euro) necessario per realizzarla. “Si tratta però solo di una possibilità, non di un obbligo per lo Stato, rispetto a un’opera che sempre è stata definita “regionale”. E, per noi del Movimento 5 Stelle, lo Stato e il Ministero dei Trasporti non deve concedere tale finanziamento”. È questa la posizione unitaria dei parlamentari emiliano-romagnoli del M5S a cui si aggiunge anche la capogruppo pentastellata in regione Silvia Piccinini, espressa in una nota subito dopo la risposta all’interrogazione data in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera.

“Va ricordato infatti che siamo favorevoli alla costruzione di una strada a scorrimento veloce e gratuita che maggiormente è attinente alle esigenze del territorio, non all’ennesima autostrada, pagata dai contribuenti e dai pedaggi e sovradimensionata per le necessità, la cui convenienza è maggiore per i costruttori.

Inoltre, in un contesto generale in cui crollano i ponti, come appena avvenuto proprio nel Piacentino, i fondi pubblici vanno indirizzati prioritariamente alla manutenzione delle infrastrutture come ponti e viadotti che nella nostra regione sono sempre più ammalorati. Infine, in un contesto europeo di spostamento merci su ferro, non ha senso continuare a puntare sul trasporto su gomma laddove evitabile. Insomma” concludono gli esponenti pentastellati, “da questo punto di vista, per il Movimento 5 Stelle la priorità è la manutenzione, e confidiamo nel Ministro De Micheli e nel leale ascolto delle forze politiche della maggioranza affinché il ministero non conceda contributi statali per l’autostrada regionale, bensì si pensi alle opere che maggiormente necessitano di intervento, a partire dai Ponti sul bacino idrico del Po”