FINALE EMILIA – Pazienti in piazza a Massa Finalese, flashmob di protesta per avere il loro medico di base. Martedì mattina, nel pieno rispetto delle regole anti Coronavirus, una decina di pazienti del dottor Serafini hanno improvvisato un flashmob di protesta davanti all’ambulatorio che si trova in via Statale Modena.

I pazienti hanno esposto diversi cartelli in cui esponevano la loro rabbia per quel che sta accadendo a Massa Finalese. Da lunedì il dottor Andrea Serafini andrà in pensione e non è previsto che nessuno venga a sostiturlo: 900 pazienti resteranno senza medico di base, perchè nessuno prenderà il posto di Serafini.

Qual che preoccupa di più sono i 50 pazienti allettati, malati cronici, che da lunedì non avranno più visite domiciliari, chi andrà da loro?

Al momento l’unica opzione in campo è che i 900 massessi si spostino tutti sui medici di base di Finale, vsito che quelli che operano a Massa sono già pieni. Ma Finale è lontano, non è per tutti praticabile. Specie per chi è allettato ed è impossibilitato a spostarsi da casa.

La rabbia è tanta, parlano i pazienti:

