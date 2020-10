Pensionati Cisl: “Test sierologici settimanali nelle strutture per anziani e disabili”

«Test sierologici settimanali nelle strutture per anziani e disabili, da subito e con un piano straordinario».

Lo chiede il sindacato pensionati Fnp Cisl Emilia Centrale, che monitora con attenzione l’evolversi della pandemia e segue quanto sta avvenendo alla Casa residenza anziani di Rubiera.

«La recente recrudescenza del virus – afferma il segretario generale Fnp Cisl Emilia Centrale Adelmo Lasagni – è un problema che, purtroppo, ancora una volta mette a repentaglio la vita delle persone più fragili, spesso anziane. Già a primavera questa fascia d’età ha versato un tributo inimmaginabile al virus e, in alcuni casi, anche alle limitate risorse nell’affrontarlo.

Le nostre famiglie e i nostri nonni oggi meritano una maggiore tutela: abbiamo le competenze e le risorse per farlo. In tal senso ci appelliamo in primis al presidente della Regione Bonaccini».

Per questo i pensionati della Cisl di Modena e Reggio chiedono che venga eseguito un esame sierologico preventivo settimanale (test rapido per il Covid-19) agli ospiti e al personale di tutte le strutture per anziani e disabili.

«In caso di riscontro positivo – aggiunge Lasagni – chiediamo che sia fatto il tampone per verificare se l’infezione è in corso. Solo in questo modo sarà possibile adottare preventivamente tutti gli accorgimenti necessari a contenere i focolai, – conclude il segretario generale della Fnp Cisl Emilia Centrale – anche con isolamento degli infetti nelle strutture preposte».

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017