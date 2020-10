Peste suina africana, aumenta l’allerta per la suinicoltura italiana

Individuare, prevenire, segnalare. Sono questi i pilastri su cui si basa la campagna di sensibilizzazione che l’Efsa (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) ha avviato poco più di un mese fa per contribuire ad arrestare la diffusione della Peste suina africana (Psa) nell’Europa sudorientale, la zona del Vecchio Continente attualmente più colpita.

Si calcola che dal 2016 a giugno 2020 la Psa in Europa abbia causato l’abbattimento di 1,3 milioni di suini, e la recente scoperta in Germania di cinghiali positivi a questo virus (alla data del 30 settembre se ne contavano 38 – fonte 3tre3.it) nei confronti del quale allo stato non esiste cura e/o vaccino, non può che allarmare ulteriormente il nostro Paese per le conseguenze economiche che si abbatterebbero sull’intero comparto, oggi alle prese con un lento recupero delle quotazioni dopo i mesi del lockdown, in cui si era registrato un vero e proprio tracollo.

Il Webinar “Peste suina africana, aumenta l’allerta per la suinicoltura italiana”, in programma il 16 ottobre prossimo a partire dalle ore 17, organizzato dall’azienda bolognese Expo Consulting, intende fare il punto sulla situazione italiana avvalendosi della partecipazione del dottor Francesco Feliziani, Responsabile di laboratorio presso il Centro di referenza per le Pesti suine presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche; del dottor Silvio Zavattini, medico veterinario e di Thomas Ronconi, allevatore e presidente dell’Associazione nazionale allevatori suini (Anas).

L’evento si concluderà alle ore 18 e durante il suo svolgimento sarà possibile utilizzare la chat per inviare alcune domande che saranno oggetto di un ulteriore approfondimento da parte dei relatori. Ma soprattutto anticiperà la Giornata della Suinicoltura, quest’anno prevista per il prossimo 2 dicembre presso il Centro Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, dove i lavori si terranno in presenza nel pieno rispetto di tutte le misure antiCovid previste dalle disposizioni governative per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti.

Per partecipare al Webinar effettua: la registrazione a questo link.

